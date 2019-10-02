شاهد.. عُماني شارف على المئة عام يخوض البحر بقارب البسطاء

أحمد بن سيف الهنائي-مسقط

تركت سمكة "الجرجور" بقايا عضتها في جسده النحيل شاهدة على نضاله مع البحر بحثا عن لقمة عيش، إنه لا يفتأ يتذكر تلك الحادثة كلما شرع في صناعة قارب "الشاشة" الأثير إلى قلبه.

كان ذلك في ستينيات القرن الماضي، والأمواج تتلاعب بقاربه السعفي في عرض المحيط بخليج عُمان، عندما تمكن خليفة القاسمي من اصطياد "القرش الصغير"، بعد صراع مثير طوال طريق العودة، فالمركب المصنوع من جريد النخل لم يكن يتسع لهما معا، وتلك السمكة يومئذ كانت بمثابة كنز عظيم.

كانت الحياة قاسية للغاية، وهو ما جعل خليفة يركب البحر ولما يبلغ العاشرة من عمره، وهو اليوم يكمل عامه الـ95 ولا يزال متصلا بالبحر، وفي عينيه جذوة من حياة حبلى بالمغامرات والصعاب، وذكريات لم تستطع يد الحداثة والمدنية أن تسلبه إياها، بل إن رغد العيش لم يحدّ من ولعه بصناعة القارب الذي أطلق عليه لقب "محمل الفقير وسفينته الفارهة".

ضيق الحال وقلة ما في اليد لدى العمانيين -في السابق- كانت حافزا لارتياد البحر، وعلى امتداد السواحل العمانية البالغة أكثر من ثلاثة آلاف كيلومتر مربع، عمد العمانيون البسطاء إلى صنع قواربهم الخاصة بأيديهم دون الحاجة إلى دخول معاهد أو مصانع متخصصة، وصارعوا بها الحياة، وأوجدوا لأنفسهم سبلا للعيش ومضوا يطاردون الرزق يومهم كله.