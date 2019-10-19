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حتى تلحق به زوجته.. رجل يعطل سير مترو في ألمانيا

الرجل المتهم تسبب في تعطيل انطلاق قطار المترو في موعده (غيتي)
الرجل المتهم تسبب في تعطيل انطلاق قطار المترو في موعده (غيتي)

ألقت الشرطة الألمانية أمس الجمعة على رجل (34 عاما) ورفعت قضية ضده بتهمة تعطيل مؤسسة عامة بسبب تعمده إعاقة سير قطار المترو في أحد شوارع مدينة إسن غربي ألمانيا، من أجل السماح لزوجته بالالتحاق به.

وأوضحت الشرطة أن الرجل المتهم أعاق سير المترو الذي كان يتهيأ للانطلاق من المحطة بالوقوف على القضبان التي يتحرك عليها لمنع سيره إلى حين وصول زوجته إلى المحطة، مما تسبب في تعطيل مصالح الركاب.

وأضافت أن الزوج أقدم على هذا السلوك بعدما رفض سائق المترو طلبه انتظارَ قدوم زوجته ووصولها إلى المحطة، قبل أن يجبره على الانتظار إلى حين قدوم الزوجة.

ولم يدم ركوب الزوج الذي أجبر السائق على انتظار زوجته للمترو سوى مسافة محطة واحدة، بعد أن وجد الشرطة تنتظره في المحطة التالية وتعتقله.

المصدر : الألمانية
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