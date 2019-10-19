لتعزيز تكاثر سلالته.. نقل باندا من أميركا إلى الصين

يغادر ذكر الباندا "بي.بي" (4 أعوام) حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن الشهر المقبل متجها نحو الصين للمساهمة في تكاثر سلالته بالموطن الأصلي لأبويه.

و"بي.بي" ليس أول فرد في عائلته يسافر إلى الخارج، بل سبق أن غادر أبواه مي شيانغ وتيان تيان الصين عام 2000، في حين سافر أخواه الأكبر تاي شان وباو باو إليها عندما بلغا السن المناسب.

وقال مدير حديقة حيوانات "سميثسونيان" الوطنية ستيف مونفورت في بيان إن "بي.بي جزء من عائلتنا، ونشعر بحزن لرحيله، لكننا متحمسون للمساهمات التي سيقدمها لتعداد الباندا العملاقة على مستوى العالم".

وتعاونت الحديقة مع علماء صينيين في برنامج للتكاثر منذ استلام أول حيوانات باندا عام 1972 بعد زيارة الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الصين. وينص البرنامج على عودة الحيوان إلى الصين عند بلوغه عامه الرابع حتى يتمكن من التناسل عندما يصل سن البلوغ في الخامسة.

وتغير تصنيف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة لحيوانات الباندا من "مهددة بالانقراض" إلى "معرضة للانقراض"، بعدما أعيدت زراعة الغابات لتوسيع الأماكن التي يمكن لسلالات الباندا العيش فيها.