شاهد.. سيارة آيزنهاور والملكة إليزابيث في متحف السيارات الكلاسيكية بالكويت

نادية الدباس-الكويت

يضم متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية في الكويت بين جنبات قاعته الرئيسية مجموعة من السيارات الكلاسيكية الفريدة من نوعها، التي تروي حكايات نحو مئة عام من صناعة السيارات في العالم.

ويبرز المتحف مجموعة نادرة من سيارات أمراء وشيوخ الكويت ومجموعة أخرى لعدد من رؤساء وملوك العالم، إضافة لنجوم الفن العالميين، فضلا عن سيارات ظهرت في عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة من سلسلة "جيمس بوند"، كما ازدانت جدران المعرض بصور تحاكي ماضي هذه السيارات العريقة.

المتحف الذي يستضيف سنويا المسابقة العالمية للسيارات الكلاسيكية، يتألف من منطقتين، إحداهما لعرض السيارات وأخرى منطقة مرورية خاصة تسمح للأطفال بتجربة قيادة السيارات.

وقد اتخذ المتحف من أقدم سيارة يضمها شعارا له، وهي سيارة من نوع "مينرفا" بلجيكية الصنع وتعود إلى عام 1904، وتعد أول سيارة تدخل الكويت.

ولا ينحصر دور المتحف في المحافظة على السيارات التي ترتبط بتاريخ الكويت وبالأحداث المهمة والمميزة في ماضي البلاد فحسب، وإنما يمتد دوره إلى غرس أسس وآداب قيادة السيارات والدراجات البخارية من خلال التعليم والتوعية.

فقد خصص المتحف أحد أبنيته ليفتح أبوابه أمام تلاميذ المدارس بالدرجة الأولى، ثم جميع المواطنين والمقيمين باختلاف أعمارهم وأجناسهم، لخوض تجربة قيادة سيارات كهربائية صغيرة ضمن مضمار يحاكي شبكات الطرق والإشارات الضوئية وإشارات السير ولافتات المرور، وجميعها تماثل تلك المستخدمة فعليا على الطرقات.