سياحة ويوغا واسترخاء.. شاهد أجمل البحيرات في العالم

تتوزع البحيرات الجميلة على عديد البلدان في العالم وتمنح زوارها فرص الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة والاسترخاء والابتعاد عن الضغوط اليومية التي يعيشونها.

وتحولت هذه البحيرات من فرط جمالها إلى مواقع سياحية رائدة يزورها السياح من مختلف دول العالم للتعرف عليها والاستفادة من خصائصها الطبيعية والبيئية.

وفيما يلي أهم وأجمل البحيرات المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، حسب ما ورد في موقع "أف بي ري" الروسي:

بحيرة ريوندو برواندا

تعد هذه البحيرة من بين أجمل البحيرات على الإطلاق، وهي محاطة بمساحات خضراء ساحرة، وهيئت ضفافها ليتاح للزوار فرصة الاستمتاع بمناظرها الخلابة.

بحيرة ريوندو محاطة بمساحات خضراء ساحرة (مواقع إلكترونية)

وينيساوكي بأميركا

تقع بحيرة وينيساوكي في نيو هامبشاير، وتعد واحدة من كبريات البحيرات في القارة الأميركية، ويوجد على طولها خط سكة حديد يتيح للسياح الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الساحرة من نوافذ القطار.

ويفتخر جميع سكان المدن والقرى المحيطة بها بتحول البحيرة إلى معلم سياحي متميز يوفر لزائريه فرصة الاسترخاء والتمتع بتأمل المناطق الطبيعية وممارسة الألعاب الشاطئية.

ناهويل هوابي بالأرجنتين

تقع هذه البحيرة جنوبي الأرجنتين عند سفح سلسلة جبال الأنديز وتحديدا في حديقة ناهويل هوابي الوطنية، وتتميز مياه البحيرة بنقائها بينما لا تتجاوز درجة حرارة مياهها في أغلب أشهر السنة 14 درجة مئوية.

وينصح المسافرون بمشاهدة البحيرة من قمم الجبال المحيطة بها غير المرتفعة التي يمكن لمتسلق عديم الخبرة صعودها.

درجة الحرارة في بحيرة ناهويل هوابي بالأرجنتين في أغلب أشهر العام 14 درجة (مواقع إلكترونية)

سانت كروا بفرنسا

لا تقتصر ميزات مدينة بروفانس الفرنسية على نبتة الخزامى والمنازل القروية المريحة والمجوهرات المصنوعة يدويا، بل تشمل طبيعة خلابة ترسمها بحيرة سانت كروا.

بوينج بسلوفينيا

هي أشهر البحيرات الجبلية بسلوفينيا التي تتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية الجميلة والبحيرات الجبلية الخلابة.

ويمكن السباحة في البحيرة خلال فصل الصيف واستخدام القوارب وممارسة رياضة الغوص بينما يفضل الاكتفاء بالاسترخاء في فصل الشتاء.

هيلير بأستراليا

تقع هذه البحيرة على شواطئ خليج المحيط الهادي، وتحيط بها المياه من الجانبين (محيط أزرق داكن من جهة ولون أزرق فيروزي من جهة أخرى)، وتعتبر من أكثر البحيرات إثارة للاهتمام وتتميز بلونها الوردي.

وتبدو البحيرة وسط هذا المشهد الطبيعي الخلاب مثل عين ضخمة لمخلوق مجهول.

بحيرة هيلير بأستراليا تتميز بلونها الوردي وتعتبر من أكثر البحيرات جلبا للاهتمام (مواقع إلكترونية)

مالين بكندا

تعتبر بحيرة مالين من بين أجمل البحيرات في العالم وتحيط بها قمم الجبال المغطاة بالثلوج وأشجار التنوب والزمرد الصخري والشواطئ الصخرية.

وتتميز كندا بمناظرها الجبلية الرائعة وبحيراتها الفيروزية المذهلة.

صن مون بتايوان

تستقطب بحيرة صن مون الرائعة الجمال بشكل خاص محبي اليوغا والتأمل، وتجذب عددا كبيرا من السياح، ويقول السكان المحليون إنها تطعمهم منذ قرون عدة.

بحيرة أورتا في إيطاليا تمتاز بهدوئها وتمنح زائرها فرصة للاسترخاء (غيتي)

أورتا بإيطاليا

توجد هذه البحيرة في شمالي إيطاليا، وهي هادئة للغاية ومريحة وتحيط بهذه البحيرة من جميع الاتجاهات منحدرات زمردية وشجيرات وغابات.

ويتمتع زائر البحيرة بفرصة للاسترخاء والتمتع بجمال الطبيعية وجمال الهندسة المعمارية في المدينة القديمة المجاورة لها.