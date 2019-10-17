تسبق الفهد وتعيش بتونس.. اكتشاف أسرع نملة في العالم

اكتشف فريق من الباحثين الألمان عندما كانوا يحللون الحشرات الموجودة بالقرب من منطقة دوز النائية في تونس، أسرع نملة في العالم، وهي أسرع من الفهد مقارنة بحجم جسمها.

وذكرت صحيفة إندبندنت أن هذه النملة الفضية الصحراوية تبلغ سرعة عدوها مترا في الثانية الواحدة عندما تبرز من مكمنها في رابعة النهار بحثا عن قوتها من الجيّف.

وكشفت نتائج تحليل الباحثين أن هذه النملة تستطيع التحرك بسرعة تبلغ 108 أضعاف طولها في الثانية، مما يجعل هذا النوع من بين أكثر الحيوانات رشاقة في العالم.

ومن المعروف أن الفهد، وهو أسرع حيوان بري تبلغ سرعته القصوى نحو 30 مترا في الثانية، يغطي 23 ضعف طول جسمه في الثانية.

وقال العلماء بجامعة أولم إن سرعة نمل الصحراء الفضي مذهلة بشكل خاص بالنظر إلى قصر أرجلها نسبيا التي يبلغ طولها 4.3 إلى 6.8 مليمترات. وتتحرك أطرافها الستة جيئة وذهابا بسرعة مذهلة في حركة تشبه عدو الحصان. ومن اللافت أن كل قدم تلامس الأرض لمدة لا تتجاوز 7 مللي من الثانية قبل البدء في الخطوة التالية.

وأرجع العلماء هذه السرعة الكبيرة في حركة النمل الفضي إلى أن درجات حرارة سطح الأرض في الصحراء الكبرى يمكن أن تبلغ 60 درجة مئوية، لأنهم عندما كرروا التجارب في برودة المختبر نحو 10 درجات مئوية وجدوا أن النمل تحرك بسرعة أبطأ بكثير بلغت 5.7 سنتيمترات في الثانية، مقارنة بـ85 سنتيمترا التي سجلت في البرية.

يشار أيضا إلى أن خنافس النمر الأسترالية أسرع نسبيا من النمل الفضي حيث تبلغ سرعتها 170 ضعف طولها في الثانية، وهناك سوس كاليفورنيا الساحلي تبلغ سرعته 377 ضعف طوله في الثانية.