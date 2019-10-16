شاهد: شاب من غزة يحيي الجنيه الفلسطيني ويزيّنه بوجوه سياسية وثقافية بارزة

علا موسى–غزة

صمم الشاب الفلسطيني جهاد ناجي شكلا معاصرا للعملة الورقية القديمة للجنيه الفلسطيني محاكيا العملة الورقية الحقيقية، ووضع عليها صور رموز وطنية وشخصيات قدمت أعمالا مختلفة للشعب الفلسطيني، وذلك من أجل إحياء هذه العملة.

واحتاج ناجي -متخرج من تخصص هندسة حاسوب من الجامعة الإسلامية في غزة عام 2014 ويعمل مصمم غرافيك- إلى عام وثلاثة أشهر لإنتاج تصاميم الأشكال الجديدة للجنيه الفلسطيني.

وتبلورت فكرة تصميم الأوراق الجديدة للعملة لدى ناجي صدفة في أواخر عام 2017 عندما استهجن صديقه الصحفي البريطاني كريك غياب عملة فلسطينية في الوقت الراهن واندثار الجنيه الفلسطيني القديم بعد النكبة الفلسطينية.