تعرف على شركات الطيران الأكثر خطورة في العالم

نشر موقع تصنيف شركات الخطوط الجوية أير لاين راتينغز قائمة أكثر شركات الطيران خطرا في العالم لعام 2019 اعتمادا على نظام تصنيفي يتراوح بين منح نجمة وسبع نجوم، ومعايير عُمر الأسطول وعدد الحوادث القاتلة في السنوات العشر الأخيرة والامتثال لمعايير السلامة الدولية وعدد من المعايير الفنية الأخرى.

ووضع الموقع بناء على تحليل شمل حوالي 405 شركات طيران وآراء المسافرين عبرها سبع شركات في قائمته السوداء، وكشف أن الشركتين النيباليتين تارا أير ونيبال أيرلاينز هما أخطر شركات الطيران في العالم برصيد نجمة لكل واحدة منهما.

أوضح التقرير أن شركة الطيران تارا أير لها سجل في الحوادث القاتلة بين سنتي 2010 و2011 وأن شركة نيبال أيرلاينز تسببت في مقتل 18 شخصا في حادث تحطم طائرة سنة 2014.

شركتا طيران أفغانيتان

حلت شركتا الخطوط الجوية الوطنية الأفغانية (أريانا) والطيران الأفغاني (كام أير) التي تم حظرها من الوصول إلى المجال الجوي الأميركي وأوروبا في عام 2010 بعد حادث مميت وإعلان عن وجود قنبلة، في المستوى الثاني لأكثر المطارات خطرا برصيد نجمتين لكل واحدة منهما.

ووضع التقرير شركة بلو وينغ أيرلاينز الأميركية بدولة سورينام بأميركا الجنوبية في المستوى الثالث لترتيب أكثر المطارات خطرا في العالم بتصنيف نجمتين بعد فقدها ثلاث طائرات في ثلاث سنوات ومنعها من المجال الجوي الأوروبي ومن مجال جمهورية غيانا التي تقع أيضا بأميركا الجنوبية.