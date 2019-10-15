بالفيديو.. عراقي يدخل موسوعة غينيس من بوابة الكونغ فو
مصطفى رشيد عراقي من محافظة دهوك سعى للعالمية من خلال لعبة الكونغ فو، فتمكن من تحطيم الرقم القياسي فيها، ليدرج ضمن موسوعة غينيس.
وبدأ رشيد التدرب على اللعبة في سن مبكرة، وحصل على المركز الثالث على مستوى آسيا، وفاز ببطولات بالعراق وإقليم كردستان.
أهم الأخبار
- الجيش التركي يتقدم بريف منبج وتضارب بشأن دخول قوات النظام إليها
- فيديو مزيف عن العملية التركية بسوريا.. "أي بي سي" تعتذر وترامب يعتبره فضيحة
- تعرف على نصيب الفرد من الديون الخارجية للدول العربية منخفضة ومتوسطة الدخل
- انتهت مدة تأجيرهما لإسرائيل.. الأردن يتلهف لاحتضان الباقورة والغمر
- الجزيرة نت تنفرد بنشر نص مشروع مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي