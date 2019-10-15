بالفيديو.. عراقي يدخل موسوعة غينيس من بوابة الكونغ فو

مصطفى رشيد عراقي من محافظة دهوك سعى للعالمية من خلال لعبة الكونغ فو، فتمكن من تحطيم الرقم القياسي فيها، ليدرج ضمن موسوعة غينيس.



وبدأ رشيد التدرب على اللعبة في سن مبكرة، وحصل على المركز الثالث على مستوى آسيا، وفاز ببطولات بالعراق وإقليم كردستان.