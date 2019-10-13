بالفيديو: عيادة فيتليفري بلبنان.. نأتيك لعلاج حيوانك في بيتك

أطلقت الطبيبة اللبنانية ماريا معلم العيادة الطبية البيطرية المتنقلة الأولى في لبنان فيتليفري لتقديم خدمات علاجية للحيوانات الأليفة وتسهيل حياتها مع أصحابها ومالكيها ضمن مشروع ريادي لاقى استحسانا كبيرا في البلاد.

وشغفت ماريا المعلم (28 عاما) بالحيوانات الأليفة منذ نعومة أظفارها بعدما تربت محاطة بالقطط من كل جانب قبل أن تقرر نشر حبها للحيوانات على نطاق واسع عبر عيادتها المتنقلة.

وتقول ماريا إن فيتليفري هي أول عيادة بيطرية متنقلة في لبنان تقدم خدمات بينها التطعيم والاستشارات الطبية ومكافحة الطفيليات والاهتمام بالأسنان وفحوص الدم وحتى العمليات الجراحية البسيطة، وأضافت أنه يمكن استخدام العيادة كسيارة إسعاف للحيوانات في الحالات الحرجة.

وأطلقت ماريا منذ مايو/أيار 2019 مبادرة العيادة المتنقلة، وشرعت في تقديم خدماتها في المنازل لرعاية الحيوانات الأليفة التي تخاف ركوب السيارة أو التي يكون أصحابها في انشغال دائم لدرجة لا تتيح لهم نقلها للعيادة البيطرية.

ردود فعل إيجابية

تصف ماريا ردود فعل الناس على مبادرتها بالإيجابية للغاية، وقالت "الناس سعداء للغاية بما أقوم به ويعيرونه التقدير اللازم مما شجعني على مواصلة النشاط وتحمل المشاق التي أواجهها في التدخلات التي أقوم بها وهم السند الأساسي لي في المشروع".

ويرى عميل فيتليفري يدعى ألبرت -فرنسي الجنسية- أن هذه الخدمة بمثابة المنقذ له، موضحا أنه يتولى تربية سبعة كلاب في بيته، وأن ماريا عالجت كلبين منها في عيادتها المتنقلة ثم انتقلت للطابق العلوي في منزله لتقديم خدماتها للكلاب الخمسة الأخرى.

ويقول صاحب قطة يدعى جو شرابيه "فكرة العيادة البيطرية المتنقلة رائدة ومثالية ولسنا مضطرين للتنقل إلى مقرات عيادات الحيوانات لعلاجها طالما أن العيادة تزورنا في مقرات بيوتنا لتقديم العلاج لحيواناتنا التي عادة ما ترفض ركوب السيارات للذهاب للعلاج".

وتبدأ رسوم خدمات العيادة المتنقلة فيتليفري بمبلغ 50 دولارا، وتأمل صاحبتها في نشر مزيد من الوعي بشأن صحة الحيوانات في لبنان.