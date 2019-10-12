عاد حيا من بطن الحوت.. تعرف على قصص أغرب من الخيال

تتفوق القصص الواقعية في بعض الأحيان على الخيالية أو الأساطير التي تتناقلها المجتمعات ببلدان عديدة لغرابتها أو طرافتها، وتجاوزها مرات لحدود التوقع مما ساعد على بقائها في أذهان الناس وجعلها أحداثا مميزة للغاية.

وفيما يلي سلسلة من القصص الغريبة التي جمعها الكاتبان أليكس فيرمن وناثانيال بايسن في مقال نشرته مجلة ريدرز دايجيست الأميركية في نسختها الكندية.

احتيال

طلب مايكل جون ميهاليك المدير بأحد متاجر مدينة بيتسبرغ بالولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي من موظفيه قص القسائم من الصحف غير المباعة واقتطاع ثمنها من خزينة المتجر.

وقام المدير في مرحلة ثانية بإيداع القسائم لدى الشركات ومزودي الخدمات الذين يقدمونها، وحصل على القيمة التي أدرجت فيها لتبلغ قيمة الأرباح التي حصل عليها نهاية المطاف 306.500 دولار.

حريق

وجه عميل دورية الحدود الأميركية دينيس ديكي بولاية أريزونا في أحد أيام نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بندقيته نحو برميل يحمل عبارتي "ولد، بنت" كي يكشف عن جنس مولوده المنتظر بناء على لون المادة التي تنطلق من البرميل الذي صوب نحوه.

وتسبب الشرطي في اندلاع حريق هائل بالمدينة التهم يعادل 18 ألف هكتار على امتداد أسبوع، بعدما تبين أن البرميل الذي صوب نحوه بندقيته يضم مادة متفجرة قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من إخماده.