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صديقي الحيوان.. معرض لتعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات في غزة

مبادرة "صديقي الحيوان" في غزة تعمل على تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات، وتوعية الجمهور بأهميتها في حياتهم (الأناضول)
مبادرة "صديقي الحيوان" في غزة تعمل على تعزيز ثقافة الرفق بالحيوانات، وتوعية الجمهور بأهميتها في حياتهم (الأناضول)

نظّمت مبادرة "صديقي الحيوان" في مدينة غزة اليوم الجمعة، معرضا للحيوانات الأليفة ضم 23 حيوانا بينها زواحف وطيور.

وضم المعرض الذي نظمته المبادرة التي تهدف إلى تعزيز ثقافة "الرفق بالحيوان" في "النادي البحري" التابع لبلدية مدينة غزة، ويستمر ليوم واحد فقط، 23 نوعا من الحيوانات، بينها زواحف وطيور.

وقال صاحب المبادرة والمشرف على المعرض رشيد عنبر إن الحدث يتزامن مع معرض في العاصمة المصرية القاهرة باسم "ليست كلها قططا وكلابا" يهدف أيضا إلى نشر الثقافة الخاصة بالحيوانات الأليفة بأنواعها المختلفة، كالطيور والزواحف.

وأضاف عنبر في حديث صحفي أن مبادرة "صديقي الحيوان" بدأت قبل ثلاث سنوات، وأنها "مبادرة ذاتية بدعم من بلدية غزة، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الرفق بالحيوان"، موضحا "نحاول أن نشرح للأطفال والزوار مدى أهمية الحيوانات في حياتهم، ولقينا نجاحا كبيرا".

المصدر : وكالة الأناضول
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