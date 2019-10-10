بالفيديو.. عرس جماعي لستين جريحا من الجيش اليمني

أقيم في مدينة تعز حفل زفاف جماعي على نفقة متبرعين لستين عريسا من جرحى الجيش الوطني اليمني الذين بُترت أطرافهم في المعارك مع الحوثيين دفاعا عن المدينة، اعترافا بما قدموه من تضحيات من أجل مدينتهم ووطنهم.

وحضر حفل الزفاف قيادات في السلطة المحلية والجيش، وشهد مظاهر احتفالية كبيرة جابت العديد من شوارع المدينة، قبل أن تستقر في فضاء فسيح أقيمت به بقية مراسم الحفل.

وتلقى العرسان وهم يحملون أعلام بلدهم التهاني من المدعوين وقيادات السلطة المحلية والجيش وسط أجواء احتفالية بهيجة وعلى أنغام الموسيقى، ورددوا هتافات تعكس ولاءهم لوطنهم وروحهم الوطنية العالية وشاركهم فيها العديد من المواطنين الذين رموا على موكبهم الورود وشاركوهم الرقص احتفاء بالمناسبة.

ودأبت بعض المناطق العربية التي تعرف صراعات وحروبا على تنظيم أعراس جماعية للمشاركين فيها وأقيم في وقت سابق ببغداد حفل زواج جماعي لـ250 مقاتلا من مليشيات الحشد الشعبي الذين كانوا يشاركون آنذاك في قتال تنظيم الدولة الإسلامية.

كما أقيم سابقا في مدينة أربيل بمحافظة إقليم كردستان العراق حفل زفاف لستين شابا وشابة من نازحي ست محافظات عراقية، بعدما أجبرتهم ظروف الحرب على الفرار ولم تساعدهم الظروف المادية على الزواج.