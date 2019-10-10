شاهد.. أخطر الطرق في العالم

ناصر رويس

تتحول بعض الرحلات الاستطلاعية أو الترفيهية في مناطق مختلفة من العالم إلى كوابيس مرعبة، وتصير مصدر خوف ورهبة بسبب طرقها الفاقدة للأمان والمخاطر الكبيرة التي تحيط بها، بسبب سوء حالتها أو ارتفاعها عن سطح الأرض أو تعرضها المتواصل لانهيارات ثلجية أو صخرية أو لطولها وافتقارها إلى أماكن استراحة يتزود منها المسافرون بالطعام والشراب.

ومنحت خطورة هذه الطرق وتتالي الحوادث القاتلة والمأساوية فيها شهرة واسعة، وصارت تلقب بـ"طرق الموت" بسبب سقوط العديد من الضحايا فيها وإزهاقها أرواح كثير من سالكيها.

وفيما يأتي أبرز هذه الطرق، والأسباب التي جعلتها الأكثر خطورة في العالم: