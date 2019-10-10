شاهد.. أخطر الطرق في العالم
كاراكوروم الباكستاني
يقع هذا الطريق بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة كاشغر الواقعة غرب الصين، وهو الأكثر ارتفاعا عن سطح الأرض بالمقارنة مع الطرق الجبلية الأخرى، ويبلغ طوله حوالي 1300 متر.
وتحيط بهذا الطريق مخاطر عديدة أبرزها الانهيارات الثلجية وغياب الإسفلت في جزئه الرابط بين منطقي جامو وكشمير الواقعتين على الحدود بين باكستان والهند، والانهيارات الأرضية والفيضانات والانجرافات الثلجية والمنحدرات القاسية والعواصف الشديدة.
ويصنف طريق كاراكوم ضمن أخطر الطرق في العالم، وبدأ حصد الأرواح منذ انطلاق إنشائه سنة 1966، إذ لقي ما يقارب من ألف عاملٍ ومهندسٍ حتفهم خلال أشغال بنائه.
خلافا للطرق التي تمتاز بصعوبتها وارتفاعها عن سطح الأرض، فإن مصدر الخطورة على طريق كانينغ ستوك روت في أستراليا هو طوله الذي يمتدّ مسافةٍ تقارب الألفي كيلومتر مربع.
دالتون هايواي الأميركي
يقع هذا الطريق في ولاية ألاسكا الأميركيّة، ويبلغ طوله حوالي 667 كيلومترا، وتوجد على جوانبه ثلاث قرى فقط يعيش فيها ستون شخصا.
ويتعرّض الطريق لتساقط كمياتٍ كبيرةٍ من الثلوج حتى في فصل الصيف، مما يزيد من احتمال تعرض مستعمليه للحوادث.
ترولستيغن النرويجي
يقع هذا الطريق في النرويج ويمرّ بجبل قبعة الترول وكنيسة الترولات، وتزيد مخاطره بسبب ضيقه، ولا سيما في الظروف الجوية السيّئة، مما يدفع السلطات المحلية لإغلاقه في كثيرٍ من الأحيان.
توكتوياكتوك الكندي
يربط هذا الطريق بين مدينة إينوفيك وقرية توكتوياك في كندا، ولا يمكن استخدامه للسفر إلا خلال فصل الشتاء، حين يذوب جليده ويتحوّل إلى نهر.
وتزيد مخاطر الطريق عند حدوث التصدّعات الجليديّة والعواصف الثلجيّة، ويتسبب في إزهاق العديد من الأرواح.
كول دي توريني الفرنسي
يقع طريق كول دي توريني في فرنسا على ارتفاع حوالي 1500 متر عن سطح الأرض، ويمتد على طول ثلاثين كيلومترا، وتشكل كثرة المنعرجات وضيق ممره ووقوعه بين الجبال والمنحدرات الخطيرة مصادر خطورته.
ستيلفيو باس الإيطالي
يقع هذا الطريق في إيطاليا على ارتفاع 2500 متر عن سطح الأرض، وهو مليء بالتعرّجات والالتفافات الخطيرة.
ومثل الطريق في نهاية الحرب العالمية الأولى حدودا برية بين إيطاليا من ناحية، والنمسا والمجر من ناحيةٍ أخرى.
غووليانغ الصيني
يقع في مقاطعة خنان شرق الصين، وهو عبارة عن طريق بنفقٍ ضيقٍ في بطون الجبال يصعب على المركبات السير فيه، وتعجز سيارتان باتجاهين متعاكسين عن المرور فيه بالوقت نفسه.
نورث يونغاس البوليفي
يربط هذا الطريق بين مناطق شمال بوليفيا مع عاصمة البلاد، ويُعرف بطريق الموت بسبب كثرة الحوادث التي يشهدها سنويا.
ولا يتجاوز عرض الطريق ثلاثة أمتار ونصفا، وينتشر فيه الضباب مما يعيق الرؤية، فضلا عن تعرضه لخطر الانهيارات الأرضية مما يتسبب في سقوط العربات إلى أسفل منحدراته.
زوجي باس الهندي
هذا الطريق ترابي ولا يحتوي على أي حواجز أو إشارات مرورية، وهو معرّض باستمرار لمخاطر تشكل الانهيارات الأرضية.
ويمتد على ارتفاع حوالي 3528 مترا، وغالبا ما يتم إغلاقه خلال فصل الشتاء.
الغردقة الأقصر المصري
يشهد طريق الغردقة الأقصر في مصر سنويا العديد من الحوادث الخطيرة التي تودي بحياة العديد من الأشخاص بسبب تجاهل السائقين وأصحاب المركبات العديد من القواعد واللوائح المروريّة، وذلك رغم خلوه من الحفر العميقة.
ممر لوس كاراكوليس الشيلي
يمر هذا الطريق عبر جبال أندرياس بين شيلي والأرجنتين، ويحتوي على العديد من المنحدرات الشديدة والانعطافات الحادة، ويفتقد إلى أسوار تحميه.
ويغطى الطريق كل عام بالثلوج، ويحتاج عبوره إلى صبر شديد ومهارات قيادة عالية من سواق الشاحنات والحافلات.
ممر الملك الصغير الإسباني
هو من أخطر الممرات الجبلية في العالم وتم بناؤه لأن العاملين في محطات توليد الطاقة الكهرومائية من شلالات "تشورو" و"جيانتانيو"، كانوا في حاجة إلى ممر للعبور بين الشلالين لتوفير وسيلة لنقل المواد.
ويبلغ عرض الممر 90 سنتيمترا، ويرتفع مسافة 106 أمتار فوق النهر، ويبلغ طوله أربعة كيلومترات.
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