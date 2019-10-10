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بالفيديو.. شاب مصري يحنط جثث الحيوانات النادرة

دأب الشاب المصري أحمد رعد (21 عاما) على تحنيط أنواع مختلفة من الحيوانات لشدة تعلقه بالأصناف النادرة منها والاحتفاظ بها بشقته، لتخليد أثرها في حياته بعد أن يكون قد عايشها لفترات زمنية طويلة.

ويستخدم رعد مادة الفورمالين لتحنيط الحيوانات المختلفة التي يقرر الاحتفاظ بها في شقته رغم نفوقها أو وفاتها، ولا تشمل العمليات التي يقوم بها على الحيوانات التي يربيها فحسب ولكنه يقوم بتحنيط حيوانات جيرانه النادرة التي تموت.

وكان شغف تربية الحيوانات المختلفة قد ظهر لديه منذ الطفولة، وبدأ في تربية الثعابين والصقور والخنافس والحرابيّ والسحالي والعصافير والعقارب والتماسيح، ويبيع الأصناف المتكررة لديه، في حين يحتفظ بالنادرة.
 

المصدر : الجزيرة
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