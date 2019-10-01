النسور.. "زبال الطبيعة" التي تتصدى للأوبئة

تقوم النسور التي يطلق عليها صفة "زبال الطبيعة" بدور مهم في الحفاظ على التوازن البيئي، وتساعد على منع انتشار الأوبئة وتنظيف الطبيعة.

وأوضح رئيس مؤسسة حماية النسور المنظمة الرائدة في أوروبا والمهتمة بالنسور الدكتور خوسيه تافاريس أن النسور تلعب دورا حاسما في البيئات الطبيعية، وتقوم بتنظيف المناطق الريفية من جيف الحيوانات وتساعد في الحفاظ على نظافة البيئة.

ونبه تافاريس إلى خطورة ما تتعرض له النسور من مخاطر عبر أنشطة الصيد الجائر كالصعق بالكهرباء، وقال إنه "للأسف لا يزال بعض البشر يمارسون هذه الطريقة التي تقتل النسور وغيرها من الحيوانات".

وكشف خبير الحياة البرية في المؤسسة العالمية للحياة البرية في تركيا أحمد إمري كوتوككو أن النسور تمنع انتشار الأوبئة والأمراض عن طريق تناول جيف الحيوانات التي تنفق بسبب أمراض معدية.

وأضاف "بما أنها تلعب دورا في الوقاية من الأمراض المعدية فهي تساهم أيضا بشكل ما في دعم الاقتصاد من خلال توفير الأموال المستخدمة لعلاج هذه الأمراض، النسور مفيدة للإنسان والحيوان والبيئة".