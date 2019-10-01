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يكلف 98 ألف دولار لإزالته.. قناع باتمان على وجه رضيعة أميركية

الرضيعة الأميركية تحتاج إلى ما بين ستة وثمانية تدخلات طبية لإزالة البقع من على وجهها (مواقع التواصل)
الرضيعة الأميركية تحتاج إلى ما بين ستة وثمانية تدخلات طبية لإزالة البقع من على وجهها (مواقع التواصل)
جمع متبرعون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي نصف المبلغ المطلوب لإجراء سلسلة من العمليات الجراحية لرضيعة أميركية من أجل إزالة بقع سوداء متصلة ظهرت على وجهها منذ الولادة على شكل قناع الشخصية الكرتونية المعروفة باتمان.

وتتراوح سلسلة العمليات الجراحية التي سوف تخضع لها الرضيعة "لونا" ما بين ستة وثمانية تدخلات، وتبلغ تكلفتها 98 ألف دولار، مما دفع أفراد عائلتها إلى إطلاق حملة تبرع لجمع المبلغ عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الفحوصات الطبية التي سبقت الولادة قد عجزت عن كشف البقع السوداء في وجه الرضيعة، قبل أن يتبين أنها مصابة بحالة نادرة من الأمراض الجلدية المعروفة بالحمى الصباغية الحلقية.

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Many beloved people are spreading love by painting their faces like mine 🥰 (SWIPE LEFT TO SEE IT)! We have no words to describe all our gratitude ❤️ And I want the whole world to know more about Nevus and, especially, to learn not to act with indifference or prejudice only because they think something 'is not normal' at their point of view 😇 🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀 Muitas pessoas queridas estão espalhando amor pintando seus rostos como o meu 🥰 (arraste a foto para esquerda para ver mais)! Não temos palavras para descrever toda nossa gratidão ❤️ E eu quero que o mundo inteiro saiba mais sobre Nevus e, principalmente, aprenda a não agir com indiferença ou com preconceito só porque acha que alguma coisa ‘não é normal’ no seu ponto se vista 😇 #nevus #somostodosluna #nevusoutreach #birthmark #selfesteem #barackobama #caringmattersnow #rareskincondition #harvard #bareyourbirthmark #mrelbank #breastfeeding #mom #love #ellendegeneres #steveharvey #caldeiraodohuck #lucianohuck

A post shared by 🥰 Luna Tavares Fenner 🥰 (@luna.love.hope) on

وتقول والدة الرضيعة إن ابنتها ظلت ضحية سخرية واستهزاء من عدد كبير من الأشخاص بسبب البقع السوداء التي في وجهها، وإن الأطباء حذروها من إمكانية أن تتحول هذه البقع إلى ميلانوما (سرطان الخلايا الصبغية)، مما دفع عائلتها إلى التفكير في إزالة هذه البقع.

وفي المقابل تلقى أفراد عائلة الرضيعة العديد من رسائل المساندة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالتغني بجمال الرضيعة وبالشبه الكبير بينها وبين البطل الكرتوني باتمان، مما خفف عنها المعاناة من حملة السخرية التي تتعرض لها ابنتهم.

المصدر : 20 مينوت
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