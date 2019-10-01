بعد رحلة سفر بين البلدين.. جثة مهاجر غيني في مكان عجلات طائرة مغربية

تحقق السلطات المغربية في وفاة مهاجر غيني عثر على جثته الاثنين بمكان عجلات طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية، بعد وصولها إلى مطار الدار البيضاء قادمة من العاصمة الغينية كوناكري.

وقالت شركة الخطوط الملكية المغربية في بيان صحفي إن الشخص لقي حتفه بالمكان الخاص بعجلات الطائرة بعدما نجح في اختراق منظومة الأمن والوصول إلى المكان.

ولم يقدم البيان تفاصيل إضافية حول جزئية وصول المهاجر إلى مكان العجلات في الطائرة أو ملابسات وفاته بشكل دقيق.

واكتفى البيان بالإشارة إلى العثور على جثة المهاجر عقب صول الطائرة إلى مطار الدار البيضاء، في حين فتحت السلطات المغربية تحقيقا لكشف ملابسات الحادثة.