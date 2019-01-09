جواز السفر الياباني الأول في العالم

تربع جواز السفر الياباني في المركز الأول عالميا، الذي يمكن لحامله أن يسافر دون تأشيرة أو مع الحصول عليها عند الوصول في 190 دولة، وفقا لمؤشر هينلي للجوازات 2019.

وبعد اليابان تأتي سنغافورة وكوريا الجنوبية في المركز الثاني، حيث يمكن لمواطني الدولتين زيارة 189 وجهة دون الحصول على تأشيرة قبل السفر.

وتحتل ألمانيا وفرنسا المرتبة الثالثة، مع إمكانية الوصول إلى 188 وجهة دون تأشيرة. وفي المركز الرابع تأتي الدانمارك وفنلندا وإيطاليا والسويد، في حين تأتي إسبانيا ولكسمبورغ في المركز الخامس.

وفي المركز السادس تأتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مع إمكانية الوصول إلى 185 وجهة.

وفي أسفل الترتيب تأتي العراق وأفغانستان، مع إمكانية الوصول إلى 30 وجهة فقط دون الحاجة لتأشيرة.

ووفقا لمؤشر جوازات السفر فإن إدخال التأشيرات الإلكترونية التركية في أكتوبر/تشرين أول 2018 قد أثر على تصنيفات عام 2019، حيث يتعين على مواطني أكثر من 100 دولة -منها كندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية- التقدم بطلب للحصول على تأشيرة مسبقة.

أقوى جوازات السفر:

1- اليابان.

2- سنغافورة وكوريا الجنوبية.

3- فرنسا وألمانيا.

4- فنلندا والدانمارك وإيطاليا و السويد.

5- لوكسمبورغ وإسبانيا.

أضعف جوزات السفر:

1- العراق وأفغانستان.

2- سوريا والصومال.

3- باكستان.

4- اليمن.

5- إريتريا.