بالصور والفيديو.. 17 اختراعا طريفا لم تسمع بها من قبل

إذا كنت ترغب في إدخال بعض المشروبات إلى المكتب، لكنك لا تجرؤ على القيام بذلك، فقد يكون هذا الاختراع هو الحل الأمثل. وفي الواقع، إن دمج ملابس المكتب مع قنينة للشرب هو حل عبقري لمشكلة على الأغلب أن أحدا لم يفكر في إيجاد حل لها.

2. ربطة عنق تعمل كقنينة ماء إذا كنت ترغب في إدخال بعض المشروبات إلى المكتب، لكنك لا تجرؤ على القيام بذلك، فقد يكون هذا الاختراع هو الحل الأمثل. وفي الواقع، إن دمج ملابس المكتب مع قنينة للشرب هو حل عبقري لمشكلة على الأغلب أن أحدا لم يفكر في إيجاد حل لها.

قد يكون من الصعب دهن الخبز بالزبدة إذا كانت باردة. وفي محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة، استلهم أحد المخترعين الفكرة من قلم الغراء، واستبدل الغراء ووصع الزبدة مكانه.

1. قلم الزبدة المستوحى من قلم الغراء قد يكون من الصعب دهن الخبز بالزبدة إذا كانت باردة. وفي محاولة لإيجاد حل لهذه المشكلة، استلهم أحد المخترعين الفكرة من قلم الغراء، واستبدل الغراء ووصع الزبدة مكانه.

المصدر: أمازون

3. أنبوب معجون أسنان باتجاهين

هذا الاختراع حل مشكلة قديمة، ألا وهي استخراج كل محتوى معجون الأسنان من الأنبوب، حيث لن تحتاج إلى الضغط على طرف الأنبوب لاستخراج كامل المعجون كي تتمكن من تنظيف أسنانك. وكل ما عليك فعله هو فتح الطرف الآخر للأنبوب.

المصدر:Variations on Normal blog

4. أكياس شفافة توحي بأن شطيرتك متعفنة

إذا كان زملاؤك في العمل يطمعون دائما بشطائرك، فقد يكون هذا الاختراع هو الحل الأمثل لك. فهذا الاختراع المذهل الذي لم تسمع عنه قط هو رادع بسيط، لكنه فعّال لصدّ كل من يرغب في تناول شطائرك. وكل ما عليك فعله هو استبدال الأكياس التي تستخدمها في العادة واستعمال هذه الأكياس التي طبعت عليها صورة عفن، مما يوحي للناظر بأن شطيرتك غير صالحة للأكل.

المصدر: إيباي

5. محمصة خبز زجاجية

قد يكون تحميص الخبز مهمة صعبة في أغلب الأوقات، إلا أنه إذا كانت لديك محمصة متطورة فيمكن لبضع ثوان أن تحدث فرقا كبيرا في نوعية الخبز المحمص.

وفي أغلب الأحيان، ستحصل إما على قطعة خبز غير ساخنة كما يجب أو بقايا متفحمة. لكن ذلك لم يعد يمثل مشكلة بفضل العبقري الذي ابتكر محمصة الخبز الزجاجية حيث تضع شريحة من الخبز بين لوحين ساخنين مصنوعين من الزجاج، ويمكنك إيقاف الجهاز وإخراج الخبز المحمص عندما يصل إلى اللون المطلوب.

المصدر: ريديت

6. قفص يحتوي على آلة تقطيع الأوراق

يعد هذا الاختراع -وفقا للكاتب- من أفضل الاختراعات التي تحل مشكلتين أو أكثر في الوقت نفسه، حيث يجمع بين الحاجة إلى تقطيع الوثائق القديمة وتوفير فراش جيد لحيواناتك الأليفة من القوارض.

ويوفر لك هذا الاختراع المال الذي ستنفقه على المنتجات التجارية المخصصة لاستخدامها كفراش لحيوانك، ويساعدك أيضا على إعادة تدوير الورق. ولا يجب عليك أن تخاف من التخلص من وثائقك القديمة الحساسة لأنك لن تملأ القفص بأكمله دون أن تترك مساحة لحيواناتك الأليفة.

المصدر: Grace Poulsen/Pinterest

7. المظلة التي لا تحتاج لحملها

إذا كنت تواجه صعوبة مع المظلات التقليدية عندما تحاول أن تبقي نفسك غير مبلل بالأمطار، فقد تود لو أنك سمعت من قبل عن هذا الاختراع الرائع. لقد صممت مظلة "نوبريلا" هذه لتعطيك الحماية التي تقدمها إليك المظلة العادية، دون الحاجة إلى استخدام يديك.

8. إطارات صور مخصصة للزوايا

إذا لم تكن لديك مساحة فارغة في غرفتك لتعليق صورك العائلية، فإنه عليك عدم إهمال زوايا الغرفة. في هذه الحالة، يمكنك استخدام هذا الاختراع الذي من الممكن أنك لم تسمع عنه مطلقا من قبل.

ومن شأن إطارات الصور المخصصة للزوايا أن تصنع الفرق بين جدار صور عادي وآخر أسطوري. ومثل أي إطار عادي آخر مخصص للصور، تعتبر هذه الإطارات سهلة التركيب وتساعد على تجميع الصور والأعمال الفنية الخاصة بك.

المصدر: roadside scholar

9. وسادة "الحضن" لمن يشعرون بالوحدة

هذا الاختراع مخصص للأشخاص الذين يشعرون بالوحدة. فإذا كنت أعزب منذ مدة قصيرة أو تعاني من العزوبية منذ زمن طويل، فقد ترغب في الحصول على هذه الوسادة.

وتم تصميم وسادة "هاغ مي" (عانقني) على شكل نصف صدر بشري ومزودة بذراع واحدة لتلفها حول نفسك حتى تتمكن من الشعور بوجود مرافق. وبطبيعة الحال، قد يحد العدد القليل من الأشخاص الذين يرغبون في استخدام هذه الوسادة من جاذبية هذا الاختراع.

المصدر: Hot Deals First

10. آلة تحويل الورق لأقلام رصاص

يعتبر هذا الاختراع من أهم الاختراعات التي ربما لم تسمع عنها من قبل. وقد وصلت هذه الآلة التي تعرف باسم "بي أند بي ويست بايبر بروسيسر" إلى النهائيات خلال حفل جوائز "لايت أون" لسنة 2010 في فئة الاختراعات الجديدة.

وتعمل هذه الآلة عن طريق استخدام النفايات الورقية القديمة ووضعها في فتحة، ثم لفّها والضغط عليها، ووضع الرصاص في المنتصف وطلائه بكمية صغيرة من الغراء لتلتصق جميع المكونات ببعضها. وبمجرد اكتمال الدورة، يخرج قلم جديد مصنوع من ورق معاد تدويره. ورغم أن عدد الأوراق المطلوبة لكل قلم غير واضح، فإن هذا الاختراع سيوفر بالتأكيد المال فيما يتعلق باللوازم المكتبية.

المصدر: Inventor Spot

11. لوحة تسجيل السيارة المتغيرة

ربما لم تسمع من قبل عن لوحة السيارة المتغيرة، التي ظهرت في فيلم جميس بون "إصبع الذهب" سنة 1964، إلا أن هذا الاختراع موجود بالفعل وبسعر بخس.

ويتمثل هذا الاختراع في محركات كهربائية صغيرة تستطيع قلب لوحة الأرقام بمقدار 90 درجة بكبسة زر. وعلى الرغم من تعدد استعمالات هذا الاختراع، فإن الموقع الذي يسوّق له يشدد على ضرورة استخدام هذه اللوحة على الطرقات الوعرة فقط، وتحذر الشرطة من استخدامه في أي أغراض مشبوهة.

12. خوذات عسكرية تتحكم في العقل

أشار الكاتب إلى أن الخوذات العسكرية للجيش الأميركي ستتطور جدا في المستقبل، حيث يعمل الباحثون في جامعة أريزونا مع وكالة مشاريع البحوث المتطورة الدفاعية (داربا) لإضفاء بعض التعديلات المثيرة للاهتمام على هذه الخوذات.

وفي حال نجاح هذه الأبحاث سيكون هذا الاختراع قادرا على التحكم في أدمغة الجنود من خلال استخدام تكنولوجيا الموجات الصوتية عالية التردد، التي تسمى الموجات فوق الصوتية النبضية المخترقة للجمجمة.

وأوضح الكاتب أن هذه التكنولوجيا لا تسيطر على عقل الجندي بشكل مباشر، بل تسيطر فقط على بعض الخلايا العصبية في الدماغ، وهذا من شأنه أن يساعد الجنود على تحفيز أو قمع نشاط مناطق معينة من دماغهم عند الطلب، من قبيل مساعدتهم على تنشيط أجسامهم أو النوم بسهولة أكبر، إلى جانب التخفيف من التوتر والقضاء على الشعور بالألم.

المصدر: ويكيميديا كومونز

13. طابعة لا تستخدم الحبر مطلقا

كانت بعض الشركات مثل "زيروكس" تعمل بالفعل على هذه الفكرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وقد تمكنت من اختراع طابعة تستخدم نوع ورق خاص يسمى "غيريكون" مصنوع من البلاستيك مع ملايين الثقوب الصغيرة المملوءة بالزيت، والتي تحتوي كل واحدة منها على فقاعة صغيرة تتكون من لونين.

وفي حال تعرضها لتيار كهربائي ضعيف، فإنها تُظهر جانبها الملون وتصبح جزءا من نقطة أو نص أو صورة ما. أما الجزء الرائع فهو إمكانية مسح هذا الورق وإعادة استخدامه مرة أخرى بسهولة.

المصدر: The Channel of Ink Refill/Youtube

14. سيارة حيوية تنمو كالشجر

عملت شركة "مرسيدس بنز" للسيارات على تطوير تقنية تسمح بالإشراف على إنماء السيارات عوضا عن تجميع قطعها. وكشفت الشركة الألمانية عن مفهوم السيارة الحيوية الخاصة بها خلال معرض لوس أنجلوس للسيارات سنة 2010، وهو ما يقدم لمحة عن المستقبل.

ولا يجدر بنا التحمس لهذه الرؤية المستقبلية، حيث إننا لن نشاهد هذه السيارة في الوكالات المحلية لبيع السيارات في المستقبل القريب.

وتنمو سيارة "بيوم" من شركة "مرسيدس بنز" في بيئة عضوية تماما، وتعتمد على البذور التي تُزرع في أمكنة مخصصة لها. ولا تصدر هذه السيارة أي انبعاثات سوى الأكسجين النقي، كما أنها ستتحول إلى سماد أو تُستخدم كمادة للبناء فور انتهاء عمرها.

ويُصنع هيكل السيارة والجزء الداخلي من الألياف الحيوية خفيفة الوزن التي تتمتع بصلابة منقطعة النظير. ومن المتوقع أن يبلغ الوزن الإجمالي للسيارة 397 كيلوغراما. وتنبت السيارة من خلال بذرتين، واحدة للهيكل الخارجي، وأخرى للجزء الداخلي.

15. روبوتات تصطاد الحشرات وتحولها لوقود حيوي

يعمل مخترعان بريطانيان على تطوير روبوت منزلي يصطاد الحشرات ويحوّل رفاتها إلى وقود حيوي. ويدعى هذا الاختراع "الروبوت المحلي آكل اللحوم"، في إشارة إلى قدرته على القضاء على القوارض والحشرات.

وبمجرد احتجاز الحشرة داخل الجهاز، تتعرض إلى التفكيك بواسطة تفاعلات كيميائية لتغذي خلاياها خلية وقود ميكروبية لتشغيل المصيدة.

المصدر: Science Gallery Dublin/Youtube

16 ـ بساط ذكي

تمكن مجموعة من الباحثين في جامعة مانشستر من دمج الألياف البصرية مع أنسجة البساط التي تتشوه بمجرد تطبيق ضغط القدمين عليها. وعقب تسليط الضغط على هذه الألياف، تُرسل مجموعة من المستقبلات إشارات إلى جهاز حاسوب مركزي تبين سقوط شخص ما على الأرض أو سيره فوق البساط.

ويمكن استخدام هذه الخاصية للإبلاغ عن تحذيرات بخصوص سقوط أحد المسنين على الأرض، علاوة على إمكانية توظيفها للكشف عن أي متطفلين يسيرون فوقها في غياب أصحاب المنزل، مما يوفر مزايا أمنية إضافية.

ويعتقد الباحثون أن هذا الاختراع يمكن استخدامه في العلاج الطبيعي عن طريق التبليغ عن المشاكل الحركية المحتملة انطلاقا من تغير مشية الشخص.

المصدر: Pexels

17. مسدس لصيد الحشرات

بيّن الموقع أن الحشرات يمكن أن تسبب إزعاجا كبيرا لنا، وهو ما يستوجب اتباع أساليب جديدة للتعامل معها ووضع حد لهذ الإزعاج. ويبدو أن أفضل الحلول المتاحة في الوقت الحالي هو مسدس الحشرات "باغ آي سالت"، الذي يُطلق ذخيرة في شكل حبات ملح لقتل الحشرات.

ويتميز هذا المسدس بمدى تصويب يصل إلى ثلاثة أقدام، مما يمكن المستخدم من قتل الحشرة وتنظيف المكان في وقت لاحق بكل سهولة.

والجدير بالذكر أن هذا الجهاز لا يتطلب أي بطاريات، علاوة على استخدامه ملح الطعام كذخيرة، وهو غير سام واستخدامه ممتع، إن جاز التعبير. وبشكل عام، يعتبر هذا الجهاز الحل الأمثل للحشرات التي تتخذ من الزوايا الصعبة والنوافذ والأسقف موطنا لها.