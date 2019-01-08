أمانة مكة تستنفر لمحاربة حشرات انتشرت بالحرم

شهدت الساحات المحيطة بالحرم المكي انتشار حشرات "صرار الليل" أو الجنادب السود (الصراصير)، وهو ما أثار استغراب وفضول الكثيرين لمعرفة سبب ذلك، في حين أوضحت أمانة مدينة مكة أنها سخرت كل الإمكانات اللازمة للقضاء عليها.

ونشر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعدد هائل من الصراصير التي ظهرت في بعض الساحات والجدران، كما نشروا صور فرق مكافحة الحشرات وهي ترشها بالمبيدات.

شاهد | صراصير بكميات هائلة تجتاح المدارس في #مكة_المكرمة، وتتسبب في تأجيل بدأ العملية الدراسية pic.twitter.com/TPI9yKCnFt — مرصد مكة والمدينة (@MonitorMM) January 7, 2019

وقالت أمانة "العاصمة المقدسة" في بيان نشرته على حسابها الرسمي في تويتر، إنها خصصت 22 فرقة متخصصة للقضاء على هذه الحشرات، تضم 138 فردا و111 جهاز مكافحة، حيث تم التركيز على مواقع توالدها وتكاثرها بغرف تفتيش الصرف الصحي ومناهل مياه الصرف المكشوفة حول ساحات الحرم المكي الشريف ودورات المياه المحيطة به.

صرصار الليل المعروف بأسم الجنادب السوداء (الجداجد) انتشرت مساءأمس في الحرم المكي بمكة المكرمة بشكل مفاجيء وإعداد كبيرة، !!! January/06/2019 pic.twitter.com/LUdEug7kaY — RayanLove (@RayanMyOnlyLove) January 7, 2019

وذكرت تقارير إعلامية ومغردون أن هذه الحشرات اجتاحت بكميات كبيرة بعض المدارس في مكة وتسببت في وقف الدراسة فيها.