مليون دولار جائزة لمن يعيد تغريدة ملياردير ياباني

حققت تغريدة للملياردير الياباني يوساكو مايزاوا رقما قياسيا في إعادة التغريد، وحصدت التغريدة التي نشرت في الخامس من الشهر الحالي نحو 5.6 ملايين إعادة حتى الآن.

وبحسب ترجمة التغريدة، فقد تعهد مايزاوا بدفع 100 مليون ين ياباني (نحو 925 ألف دولار أميركي) لمئة شخص يتم اختيارهم عشوائيا ممن أعادوا نشر التغريدة.

ومايزاوا هو رجل أعمال ياباني، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع زوزو للتسوق عبر الإنترنت، وتم اختياره في سبتمبر/أيلول الماضي من قبل شركة "سبيس إكس" لأول رحلة خاصة إلى القمر،

ومن المقرر أن تكون في العام 2022، وكان في الماضي عازف طبول في فرقة لموسيقى البانك.