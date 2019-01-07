ابتكار مغربي.. كيس حراري ينهي معاناة المرأة العاملة مع المطبخ

هاجر إسماعيل-الدار البيضاء

تضطر الآلاف من السيدات العاملات للاستيقاظ فجرا معظم أيام العام لإعداد الطعام لأطفالهن قبل الذهاب إلى العمل لضمان توفير طعام نظيف وصحي للأبناء.

والدة الشاب المغربي عثمان بن حليمة -التي عملت معلمة- كانت من بين تلك السيدات حيث تبذل مجهودا كبيرا في محاولة توفير الوقت لإعداد طعام للمنزل وعدم اللجوء إلى الوجبات السريعة غير الصحية أو طرق الطهي غير الصديقة للبيئة.

وعندما تخرج عثمان من المدرسة الحسنية للأشغال العمومية عام 2017 وحمل لقب مهندس دولة، كان أول ما فكر فيه هو إيجاد حل صحي وصديق للبيئة لهذه المشكلة التي تعاني منها الكثير من السيدات العاملات، وكان اختراعه البسيط طوق نجاة كذلك للآلاف من الأسر المعزولة في القرى المغربية العميقة.

يقول عثمان للجزيرة نت إن بدايته كانت بانضمامه إلى مؤسسة "إيناكتوس" الشبابية العالمية التي تهتم بريادة الأعمال، وطلب من الشاب اقتراح فكرة مقاولة اجتماعية (مشروع صغير له أبعاد اجتماعية) على أن تحل فكرة هذا المشروع مشكلة يعاني منها المجتمع المغربي.

واختار الشاب المغربي فكرة رأى أنها ستنهي معاناة والدته وغيرها من السيدات مع الأعمال المنزلية خاصة مع طول عدد ساعات العمل، وشارك أفكاره مع زميلته سمية حسناوي لينطلقا في تجسيد المشروع الذي تطور لاحقا إلى شركة خاصة.