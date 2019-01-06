قطر.. انطلاق مهرجان مرمي للصيد بالصقور

عماد مراد-الدوحة

بهدف الحفاظ على القيم التراثية للصيد بالصقور انطلقت في منطقة سيلين جنوب العاصمة القطرية الدوحة فعاليات مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد الذي يستمر حتى الثاني من فبراير/شباط المقبل.

ويعد مهرجان مرمي من أكبر المهرجانات المتخصصة في مجال الصقور والصيد بالمنطقة، حيث يتميز بقوة المنافسة وبالحضور الجماهيري الكبير من مختلف الدول، ويحظى بمشاركة واسعة النطاق من قبل الصقارين من دول الخليج.

فعلى صبخة مرمي في سيلين يمتزج تراث الأجداد مع منافسات الأبناء الذين استحضروا الأيام الخوالي التي كان يرافق فيها هذا الطير الجارح الإنسان في علاقة أبدية، فيحرص المهرجان على الحفاظ على القيم التراثية والوجدانية لهذه الرياضة الموروثة، بالإضافة إلى أهميتها في أدبيات الموروث الشعبي الخليجي والعربي.

ويضم مهرجان مرمي الدولي للصقور والصيد منافسات بطولة المزاين الدولي والمحلي، وبطولة الدعو الدولي للصقر الحر (فرخ وقرناس)، ومسابقة الدعو الدولي للصقر الشاهين قرناس، في حين أن المسابقات المحلية تتألف من بطولة هدد التحدي محلي، وبطولة الطلع محلي وبطولة الدعو محلي حر (قرناس شاهين) وبطولة الدعو المحلي (قرناس حر) والدعو محلي (فرخ حر)، وبطولة الدعو محلي (جير حر)، وبطولة الدعو محلي (جير شاهين) ثم شوط النخبة، بالإضافة إلى بطولة الصقار الصغير من ست إلى عشر سنوات.