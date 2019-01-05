سمكة تونة بثلاثة ملايين دولار في اليابان

بيعت سمكة تونة عملاقة بمبلغ ثلاثة ملايين دولار في المزاد الأول لهذا العام في سوق الأسماك بالعاصمة اليابانية طوكيو، وهو رقم قياسي جديد للشركة التي اشترتها.

وذهبت هذه السمكة من النوع الثمين والمهدد بالانقراض إلى شركة كيومورا، التي تمتلك أشهر سلسلة مطاعم تقدم السوشي في اليابان، وحققت الشركة بذلك رقما قياسيا جديدا كانت قد حققته في عام 2013 بدفعها نصف المبلغ الجديد.

وجرى اصطياد السمكة -التي بلغ وزنها 279 كيلوغراما- قبالة ساحل منطقة أوموري بشمال اليابان.

وقال صاحب سلسلة المطاعم كيوشي كيومورا للصحفيين أمام السوق في وقت لاحق "تبدو التونة شهية وطازجة للغاية. لكنني أعتقد أنني بالغت كثيرا".

وتعد التونة من أنواع الأسماك الغالية الثمن في جميع أنحاء العالم لاستخدامها في تحضير السوشي، لكن الخبراء يحذرون من أن الطلب المتزايد عليها جعلها من الأنواع المهددة بالانقراض.