"تاونزة".. بوابة أمل لتعليم مختلف بالجزائر

في قلب صحراء الجزائر، وعلى بعد ستمئة كيلومتر من العاصمة، تشرئب رقاب الأطفال شوقا للعلم وطلبا للمعرفة، غير أنهم لا يجدون غالبا إلا تعليما يرتكز على الحفظ، ولا يضيف شيئا يبني قدراتهم وينمي مهاراتهم.

هذا الواقع دفع عددا من المتخصصين إلى إنشاء مدرسة "تاونزة" العلمية الخاصة في عام 2007 سعيا لتقديم نمط تعليمي مختلف.

و"تاونزة" كلمة أمازيغية تعني "الأمل"، واختيرت اسما لهذه المدرسة الخاصة على أمل أن تصبح ذات يوم رمزا للعمل والتفوق.

وبالفعل، وخلال فترة وجيزة لا تزيد على 11 موسما دراسيا، تمكنت المدرسة من منافسة أقوى وأقدم المدارس محليا وعربيا، وحصلت على المراتب الأولى في الاختبارات المحلية، كما توجت بالعديد من الجوائز على المستوى الدولي.

وفازت المدرسة بالمرتبة الأولى في أولمبياد اللغة الإنجليزية في العمل الجماعي بالأردن في مايو/أيار 2018 حول موضوع الصحة، واحتلت المركز الرابع في مسابقة تحدي القراءة العربي بالإمارات عام 2016، كما حققت المركز الثالث في مسابقة قطار المعرفة في دبي مرتين على التوالي عامي 2014 و2015.