شاهد.. رضيع صيني ينطق كلمته الأولى بعمر 23 يوما

يبدأ الرضيع عادة النطق عندما يبلغ العام تقريبا، لكن رضيعا حديث الولادة في الصين نسف هذه القاعدة المسلّم بها بعدما صدم أمه وممرضاته بلفظه -على ما يبدو- كلمة "ماما" في عمر 23 يوما فقط.

ورغم اعتراف الأم بأن رضيعها لفظ بالكلمة دون قصد على الأغلب، فإنها شعرت وعائلتها بالإعجاب الممزوج بالذهول عند سماعها، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ونطق الطفل لأول مرة في مركز لرعاية ما بعد الولادة في مدينة تشانغتشون بمقاطعة جيلين شمالي الصين، يوم 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتم تصوير المشهد في لقطة مصورة وثقتها والدة الرضيع، وشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الثانية العاشرة من المقطع، يظهر الرضيع وهو نائم على طاولة بينما تدلك ممرضة ظهره بلطف.

وفجأة، يسمع المولود الجديد يقول "aiya"، فعلقت أمه بلهفة "هذا الطفل مضحك جدا"، لكن بعد ثوان ينطق الرضيع فجأة "ماما"، تاركا والدته وطاقمه الطبي في حالة ذهول.

وقالت والدة الرضيع لمحطة تلفزيونية إن ابنها أنهى درسا في السباحة في ذلك اليوم، وإنها لم تطعمه سوى القليل من الحليب قبل التمرين لمنعه من التقيؤ، لذلك ربما يكون الجوع سببا وراءه تلفظه بأصوات غير عادية.

ويمكن للرضع التفوه بكلماتهم الأولى ما بين عمر 12 و18 شهرا، وحينها تبلغ المفردات من 10 إلى 20 كلمة.

وتعليقا على المقطع المصور، قال مدير قسم علم نفس الطفل في مستشفى تشانغتشون للأطفال تشانغ شياو مينغ إن "الرضيع أصدر صوتا بكلمة ماما دون قصد".

وأضاف تشانغ أن الأطفال بين شهر وشهرين من العمر يصدرون أصواتا بأعضاء النطق مثل الحلق والشفتين.

وتابع أنه رغم أن هذا الطفل قال ماما بشكل واضح جدا، فإن نطقه لهذه الكلمة غير مقصود.