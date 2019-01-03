حصاد الطماطم بمصر.. أياد ناعمة تقطف "المجنونة"

بهمة ونشاط، وبينما يغازلهن نسيم الصباح البارد، تخرج فتيات وسيدات لقطف ثمار الطماطم من شجيرات تفترش الأرض وتغمرها المياه.

وتنمو ثمار الطماطم، المعروفة محليًا باسم "المجنونة" نظرًا لعدم ثبات سعرها، فوق أسلاك وضعت لها خصيصًا.

الثلاثينية سماح محمد، تأتي يوميًا لجني تلك الثمار لتضعها في مرحلة لاحقة في صندوق، ثم تنقلها إلى مكان مخصص لفرزها أمام عاملين مكلفين بذلك.

تستغل سماح مدة زراعة الطماطم وحصادها من أجل تحسين مستواها المادي، ومساعدة زوجها على أعباء الحياة.

المهنة، التي تراها سماح "سهلة ومربحة"، تجد فيها فرصة للراحة بعد ساعات من قطف الثمار الحمراء وفرز السليم منها، لتتولى زميلة أخرى لها مهمة الجني، قبل أن تعود هي لاحقًا، وهكذا دواليك.