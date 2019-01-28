هكذا نقل مغترب مصري ثقافة الكُشري للعراقيين

وجد صحن الكُشري، وهو وجبة محببة للمصريين، متذوقين شغوفين في العاصمة العراقية بغداد حيث يقدمه مغترب مصري منذ أكثر من 35 عاما.

والكُشري اللذيذ إحدى أشهر الوجبات الشعبية التي يتناولها المصريون في المطاعم وكذلك أصبح بالنسبة لكثير من سكان بغداد الذين يتناولونه في كشك ناصر عبد الله الصغير بالشارع.

ويتكون الكشري أساسا من المعكرونة والأرز مع الحمص والعدس والبصل المقلي ومزيج من صلصة الطماطم والتوابل والخل.

وجاء ناصر عبد الله (57 عاما) المعروف باسم ناصر كُشري، إلى بغداد عام 1982 ولا يزال يقيم فيها حتى الآن.

37 عاما

وقال عبد الله "جئت للعراق عام 1982، أنت عارف أيامها مصريين كثير وبتاع فعملت مهنة الكشري يعني. أنت عارف المصريين، كل مصري ييجي يأكل ييجي معاه عراقيين بتاع تعودوا على الكشري".

وجاء كثير من المصريين للعمل في العراق إبان حكم الرئيس الراحل صدام حسين، لكن معظمهم غادر البلاد بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003 والصراع الطائفي الذي أعقبه.

وفي كشك (محل) صغير بمنطقة الرشيد الشهيرة وسط بغداد تمتد طاولات قليلة لاستقبال الزبائن.

وقال عبد الله، الذي زار مصر مرة واحدة فقط عام 1988، إن زبائنه كانوا مصريين عندما بدأ عمله. لكن مع مغادرة معظم المصريين العراق أصبح معظم زبائنه حاليا من العراقيين.

وأضاف أنه موجود في هذا المكان منذ 37 عاما، مشيرا إلى أن الكشري أكلة بسيطة ورخيصة وتعوّد عليها العراقيون.

أقدم كشك

وذاع على الإنترنت صيت الكشك الصغير بين الفضوليين العراقيين الراغبين في تذوق الكشري المصري المميز في أقدم كشك للكشري ببغداد وربما يكون الوحيد أيضا.

ويتصور كثير من العراقيين أن تناول وجبة من الكُشري يجعلهم يعيشون تجربة مصرية في قلب العاصمة العراقية.

من هؤلاء شاب عراقي يدعى عبد الرحمن نصير (بكالوريوس كلية إعلام [24 عاما]) قال إن كل دولة تعرف بنفسها بتاريخها وبأكلها وأي شيء تابع لها، مشيرا إلى أن أكل الكشري هنا يشعرك كأنك في القاهرة فتجرب الأكل المصري.

وقال موظف حكومي عراقي يدعى محمد سعد (30 عاما) إنه تعرف على هذا الكشك عن طريق الإنترنت وجاء لتذوق الكشري لأنها أكلة شعبية مختلفة عن تلك التي اعتاد عليها.

وإلى جانب الكشري، يقدم ناصر عبد الله وجبات مصرية أخرى منها الفلافل. ويتراوح سعر صحن الكُشري في كشك ناصر بين ألف دينار عراقي (0.84 دولار) وستة آلاف دينار عراقي (أكثر من 5دولارات) طبقا للحجم.