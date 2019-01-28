 بالفيديو.. فلج الميسَّر شاهد على براعة العُمانيين وتاريخهم
البث الحي
ابحث

بالفيديو.. فلج الميسَّر شاهد على براعة العُمانيين وتاريخهم

يعد فَلج الميسّر بولاية الرستاق أحد أشهر الأفلاج المائية في سلطنة عمان، حيث يبلغ طوله نحو سبعة كيلومترات، ويصل عمقه عند مصدر الفلج (أم الفلج) إلى 54 مترا تحت سطح الأرض.

والفلج قناة مائية محفورة في الأرض لتجميع المياه الجوفية ومياه العيون والأمطار، بحيث تتحرك طبيعيا دون آلات وتوزّع المياه على الأراضي الزراعية. 

ويعد هذا الفلج أحد خمسة أفلاج عمانية أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) ضمن لائحة التراث العالمي لما يتميز به من هندسة معمارية رائعة ونظام مائي فريد.

كما يمتاز بتدفقاته المستمرة طوال العام، حيث يتغذى من مصادر عدة أهمها وادي الفرعي ووادي السن ووادي الحلاة، ويروي مساحات واسعة من المزارع في الولاية.

المصدر : الجزيرة
كلمات مفتاحية:
متعلقات
قلهات العمانية وواحة الأحساء ضمن التراث العالمي
مسقط.. محافظة تمزج الماضي بالحاضر
العُمانيون في الشتاء.. الهروب نحو الرمال
الحلوى العمانية.. ضيافة وتراث ورزق وفير
أهم الأخبار
المزيد من منوعات
قصار القامة بالمغرب.. أجسام صغيرة وأحلام بلا ضفاف
نوادي الطيران.. شغف تونسي بدأه طيارون سابقون
إسرائيل تصدّر الحشيش رسميا.. 350 مليون دولار عائدات ضرائبه الإضافية
دار المقاولاتية.. بوابة الطلاب نحو عالم الأعمال بالجزائر