بالفيديو.. فلج الميسَّر شاهد على براعة العُمانيين وتاريخهم

يعد فَلج الميسّر بولاية الرستاق أحد أشهر الأفلاج المائية في سلطنة عمان، حيث يبلغ طوله نحو سبعة كيلومترات، ويصل عمقه عند مصدر الفلج (أم الفلج) إلى 54 مترا تحت سطح الأرض.

والفلج قناة مائية محفورة في الأرض لتجميع المياه الجوفية ومياه العيون والأمطار، بحيث تتحرك طبيعيا دون آلات وتوزّع المياه على الأراضي الزراعية.

ويعد هذا الفلج أحد خمسة أفلاج عمانية أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم (يونسكو) ضمن لائحة التراث العالمي لما يتميز به من هندسة معمارية رائعة ونظام مائي فريد.

كما يمتاز بتدفقاته المستمرة طوال العام، حيث يتغذى من مصادر عدة أهمها وادي الفرعي ووادي السن ووادي الحلاة، ويروي مساحات واسعة من المزارع في الولاية.