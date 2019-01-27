دار المقاولاتية.. بوابة الطلاب نحو عالم الأعمال بالجزائر

طلاب جزائريون يعرضون مشاريعهم في دار المقاولاتية لجامعة العربي التبسي في تبسة (الجزيرة)

وعن مهام هذه الهيئة، تقول أمينة بن زرارة مديرة دار المقاولاتية بجامعة قالمة إن الدار تضطلع بمهمتين رئيسيتين: تتمثل الأولى في توجيه الطلاب الجامعيين نحو التفكير والاهتمام بإنشاء مؤسساتهم الصغيرة الخاصة من خلال تحفيزهم على اكتشاف مراحل إنشاء مؤسسة، والثانية تتمثل في مرافقة الطلاب الذين يملكون أفكار مشاريع من أجل تطويرها وتجسيدها في أرض الواقع.

تتمثل المرافقة في التوعية واستقبال الأفكار وتقديم المشروع وتأطيره، وشرح مختلف المراحل التي يمر بها إلى غاية تجسيده.

وتقول أمينة بن زرارة -في حديث للجزيرة نت- إن لكل مدير دار مقاولاتية إستراتيجيته الخاصة به القائمة على "معرفة رغبات الطلاب واتجاهاتهم نحو إنشاء المؤسسات، ثم العمل على توجيه تفكيرهم نحو المقاولاتية (إنشاء المشاريع) وإقناعهم بذلك عوض التفكير في الوظيفة، وجعل الطلاب بدل ذلك ينظرون إليها كخيار متاح يحميهم من البطالة".

طلاب جزائريون في إحدى ورشات دار المقاولاتية بجامعة قالمة (الجزيرة)



وتضيف المتحدثة أن من بين الأساليب المعتمدة "لاحظنا في البداية أن نسبة الطلاب المهتمين بالمقاولاتية لا يتجاوز 15%، بعدها قمنا بالترويج لذلك واستهدفنا جميع الطلاب، ووجدنا تجاوبا كبيرا من مختلف التخصصات، وخاصة طلاب التقنيات والكمبيوتر والميكانيك الذين أظهروا أنهم يملكون أفكارا مبتكرة، على عكس الاعتقاد السائد بأن طلاب الاقتصاد هم من يهتمون بالمقاولاتية" وريادة المشاريع.

وتضيف: "اعتمدنا أيضا على المسابقات، منها تنظيم مسابقة وطنية للإبداع والابتكار في المقاولاتية بمساعدة رئيس الجامعة البروفيسور صالح العقون، وشارك فيها أكثر من سبعين طالبا من مختلف جامعات الوطن".

الهيئة وحاجة الطلاب

ورغم أن الفكرة أطلقت منذ خمس سنوات، فإن عدة جامعات جزائرية لم تستحدث بعد هذه الهيئة، ومن بينها جامعة الجزائر 3 في العاصمة، رغم أنها تعتبر من أكبر الجامعات، ويلتحق بها سنويا ما يقارب عشرة آلاف طالب جديد، وتضم أربع كليات مختلفة.

واستغرب عدد من الطلاب ذلك الأمر، وعبر الطالب في إدارة الأعمال عامر بن شيبو عن أسفه، قائلا "بما أن هذه الهيئة موجودة وناجحة في جامعات أخرى، فلم لا تكون في جامعتنا".

وتقترح طالبة الماجستير في تخصص الإعلام والاتصال بجامعة وهران سميرة بوشاوي، إجراء تجارب على مستوى الجامعات من خلال إنشاء مؤسسات افتراضية، مثل إنشاء إذاعات رقمية في أقسام الإعلام.

طلاب جزائريون يعرضون مشاريعهم في دار المقاولاتية بجامعة العربي التبسي في تبسة (الجزيرة)

رغبة وتعاون

وعن تكوين ودور الدار، يقول مدير دار المقاولاتية بجامعة العربي التبسي في ولاية تبسة عمر دقايشية -لموقع الجزيرة نت- إنها تتكون من مدير ومنشط من الجامعة هما أستاذان جامعيان، ومنشط من الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب، بالإضافة إلى أمين الدار".

ويصف دقيشية الدار بأنها همزة وصل بين الجامعة ومختلف الجهات الداعمة وعلى رأسها وكالة دعم تشغيل الشباب، وتقوم بالمرافقة القبلية للطالب الجامعي من خلال أيام إعلامية لغرس روح المبادرة وإنشاء المشاريع في الأوساط الطلابية، كما تنظم دورات تكوينية معتمدة من المكتب الدولي للعمل.

وتستمر فعاليات "دار المقاولاتية" في الصيف، إذ تنظم فعاليات لتقريب الشباب الجامعي من الشبكة المساعدة على إنشاء مؤسسة صغيرة، وهذا التكوين تشرف عليه مجموعة من كوادر البنوك وموظفي مديرية الضرائب ورجال القانون والمكلفين بالدراسات ومكاتب الاستشارة وهيئات الدعم والتمويل.