"طفل البلكونة" بمصر.. خاطرت أمه بحياته لفتح الشقة

اعتقلت قوات الأمن المصرية سيدة خاطرت بحياة طفلها بعدما جعلته يخرج من نافذة شقة الجيران في الطابق الثالث إلى شرفة شقتها، كي يفتح بابها من الداخل.

وتم تداول تسجيل مصور يظهر السيدة وهي تخرج الطفل الذي أمسك بطرف الشرفة (البلكونة)، لكنه ظل يتأرجح بينها وبين نافذة الجيران التي تقف عندها الأم.

وأضاعت الأم -فيما يبدو- مفاتيح شقتها، فعمدت إلى المخاطرة بالطفل الذي حاول الوصول بكامل جسده إلى الشرفة، وحين عجز عن ذلك بدأ يصرخ ويستغيث بوالدته خوفا من السقوط.

وبعد عناء، تمكنت الأم من سحب طفلها إلى داخل شقة الجيران. ويقع المبنى السكني الذي شهد الحادثة في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة غربي القاهرة.

وأطلق ناشطون على المقطع المصور اسم "طفل البلكونة"، وحصد التسجيل آلاف التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وقد أكد المجلس القومي المصري للطفولة والأمومة -اليوم السبت عبر صفحته في فيسبوك- اعتقال الأم، وقال إن ذلك تم بعدما تقدم خط نجدة الطفل (هيئة حكومية) ببلاغ ضد السيدة مرتكبة الواقعة، بينما ذكر ناشطون أن الطفل تم إيداعه دارا للرعاية.

ووفق تقارير إعلامية مصرية، فإن أشخاصا تورطوا سابقا في حوادث مماثلة تعرضوا إما للسجن أو الغرامة المالية.