أشرف النمري.. لوحات بألوان التحدي

مريم الناصري-تونس

خلق من العجز إرادة، ليبدع لوحات فنّية رائعة. فهو ليس بالرسام التشكيلي العادي، ولا سيما أنه يثبّت بين أصابع قدمه ريشته، ليمزج الألوان التي يحضّرها، وبحركات خفيفة ينقل الريشة بين محمل الألوان ولوحته التي وضعها على الأرض ليسهّل عملية الرسم.

أشرف النمري شاب يبلغ من العمر 33 سنة، ينحدر من منطقة الكبارية بالعاصمة. ولد وهو يعاني من ضمور في الذراعين والساقين، لكنّه تحدى هذا الوضع وتسلح بالإرادة ليبدع لوحات زاهية.

إعاقة أشرف لم تمنعه من أن يكون رساما مبدعا، يشارك في العديد من المعارض التونسية في عدّة محافظات.

من أعمال الفنان أشرف النمري (الجزيرة)

بابتسامته التي لا تفارق محياه، يقول أشرف إنّه أتقن الرسم منذ كان طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات، ليلتحق فيما بعد بإحدى المدارس في العاصمة سنة 1999 لتعلّم الرسم على يد الأستاذ محمد مطيمط، أكبر الفنانين التشكيليين في تونس.