حفريات القرنفل بسريلانكا ومسارات التجارة مع الجزيرة العربية والعالم

وواحد من أثمن التوابل قديماً كان القرنفل -البرعم غير الناضج متعدد الاستعمالات لشجرة القرنفل دائمة الخضرة، التي تعود أصولها لجزر مالوكو أو جزر الملوك في الأرخبيل الإندونيسي. واشتهر القرنفل بنكهته ورائحته، وكذلك باستخداماته الطبية، وسرعان ما أصبح مهمًّا لاستخدامه كمعطر منعش وعطر ونكهة غذائية.

ووجد الباحثون القرنفل كذلك في الأوعية السيراميكية القديمة في سوريا، مع دلائل تشير إلى أن عمرها يتجاوز 1700 قبل الميلاد، وفي القرن الثالث قبل الميلاد أمر قائد صيني من سلالة الهان الحاكمة من يدخل عليه بأن يمضغ القرنفل ليكون نفسه وفمه نظيفين.

وكان القرنفل معروفاً لدى البحارة المسلمين الذين تاجروا به في العصور الوسطى عبر خطوط تجارة المحيط الهندي، وذكر الرحالة العربي ابن بطوطة تجارة القرنفل في كتابه، وعرفت تجارة القرنفل كذلك في حكايات الفرسان العرب الأسطورية مثل سندباد البحار الذي اشترى القرنفل من الهند للتجارة.

القرنفل معروف بنكهته ورائحته واستخداماته الطبية (رويترز)

أقدم فصوص القرنفل

ويعتقد الباحثون أنهم وجدوا أقدم فصوص القرنفل في العالم في حفريات في سريلانكا، وتحديداً في ميناء قديم يعود تاريخه إلى نحو مئتي عام قبل الميلاد، بحسب إليانور كينغويل-بانهام الباحثة بجامعة لندن البريطانية في ملخص نشر على موقع "ذا كونفرزيشن".

وكان هذا الميناء "مانتاي" أحد أهم الموانئ في سريلانكا في العصور الوسطى، وبوابة للتجارة مع جميع أنحاء العالم القديم. ليس هذا فحسب، بل وجد الباحثون أيضًا دليلاً على الفلفل الأسود، وهو منتج مرتفع القيمة أيضاً في تجارة التوابل القديمة.

التاريخ القديم

وكانت الثروات لدى الناس في سريلانكا القديمة أكثر من نظائرهم الرومان، وكانوا يعيشون حتى مئة عام. ولا عجب إذن في أن سريلانكا القديمة جذبت السفن التجارية ليس فقط من العالم الروماني، ولكن أيضا من الجزيرة العربية والهند والصين.

وسعت عقود من التنقيب الأثري لكشف آثار الممالك الغنية في سريلانكا القديمة. وتعتبر مانتاي على الطرف الشمالي من الجزيرة السريلانكية أحد مستوطنات ميناء مملكة أنورادهابورا.

تم التنقيب في الموقع منذ الثمانينيات، وخلال ثلاثة مواسم من التنقيب تم اكتشاف مجموعة مذهلة من القطع الأثرية، بما في ذلك الأحجار شبه الكريمة والسيراميك من الهند والجزيرة العربية والبحر الأبيض المتوسط والصين.

وفي عام 1983، اندلعت الحرب الأهلية في سريلانكا، ووضع حد للتنقيب الأثري في المقاطعة الشمالية، فضلا عن العديد من المناطق الأخرى في الجزيرة. ولسوء الحظ، فإن العديد من السجلات المتعلقة بهذا العمل الأثري أصبحت مفقودة أو تم تدميرها، بما في ذلك معلومات تفصيلية عن كيفية ارتباط طبقات التربة التي تم حفرها ببعضها البعض، والتي كان من الممكن استخدامها لتحديد كيف ومتى تطور الموقع وازدهر إلى نهايته.

الباحثون يعتقدون أنهم وجدوا أقدم فصوص القرنفل في العالم في حفريات بسريلانكا (رويترز)

إعادة التفكير في مانتاي

في عامي 2009 و2010، بعد انتهاء الحرب الأهلية، عاد فريق من الباحثين متعددي الجنسيات إلى مانتاي، وبدؤوا أعمال تنقيب جديدة بالتعاون مع وزارة الآثار السريلانكية.

وتم الإبلاغ عن اكتشافات القرنفل سابقاً في سوريا، ولكنها فقدت مصداقيتها إلى حد كبير باعتبارها غير صحيحة. وتم العثور على القرنفل في مانتاي بتاريخ يعود إلى ما بين 1100 و900 قبل الميلاد، مما يجعله ليس فقط أقدم فص في آسيا، بل -كما يعتقد الباحثون- الأقدم في العالم.

حروب التوابل

وكان القرنفل واحداً من أندر وأغلى البهارات في العالم الروماني والعصور الوسطى، ولم يزرع في سريلانكا لكنه جاء من جزر مالوكو في جنوب شرق آسيا (نحو سبعة آلاف كيلومتر عن طريق البحر) للتجارة إلى أوروبا أو الصين أو غيرها عبر ميناء مانتاي.

وكان يتم أيضًا تداول الفلفل الأسود على طول هذه الطرق، ومن المرجح أنه كان يزرع ويحصد في غاتس الغربية في الهند، على الرغم من أنه كان أقل ندرة وقيمة من القرنفل، إلا أنه كان معروفاً باسم "الذهب الأسود" بسبب قيمته في الفترة الحديثة المبكرة من عام 1500 بعد الميلاد إلى نحو عام 1800 بعد الميلاد.

ومنذ القرن 16، استعمرت سريلانكا (التي كانت تعرف آنذاك باسم سيلان) من قوى أوروبية مختلفة، بينها البرتغاليون والهولنديون والبريطانيون، واعتبرت البلاد موطن تجارة التوابل المربحة.

وبغض النظر عما إذا كان القرنفل الذي تم اكتشافه في مانتاي هو الأقدم في العالم أم لا ، فإن وجود التوابل في هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى ألفي عام هو دليل قوي على تجارة التوابل القديمة التي كانت موجودة قبل فترة طويلة من الحروب الحديثة.