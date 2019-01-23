هرّبا ذهبا بنحو مئتي مليون دولار.. إسرائيليان بقبضة الشرطة اليابانية

ألقت الشرطة اليابانية القبض اليوم الأربعاء على رجلين إسرائيليين بتهمة تهريب نحو 200 كلغم من الذهب بقيمة 924 مليون ين (8.42 ملايين دولار) من هونغ كونغ إلى اليابان في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وفقا لتقارير إخبارية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن هيئة الإذاعة اليابانية أن شرطة مقاطعة تشيبا تشتبه في أن الرجلين ربما تمكنا من تهريب ذهب بقيمة 20 مليار ين (183.5 مليون دولار) على خمسين دفعة منذ مارس/آذار 2017.

كما ذكرت هيئة الإذاعة أن الرجلين (58 عاما) و(55 عاما) يترأسان شركات في طوكيو، ولكن لم تكشف عن أسماء الشركات، واعترف أحدهما بالتهم، بينما أنكر الثاني بعض هذه الاتهامات.

وأفادت وكالة طوكيو اليابانية للأنباء بأن الرجلين يعيشان في طوكيو، وأنهما محتجزان أيضا بتهمة انتهاك قانون الجمارك الياباني لأنهما هرّبا تلك الكميات من الذهب على أنها أجزاء سيارات من هونغ كونغ مع التهرب من دفع الضرائب.