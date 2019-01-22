 شاهد.. صناعة "الحناطير" في مصر تقاوم الاندثار

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شاهد.. صناعة "الحناطير" في مصر تقاوم الاندثار

يوما ما كان "الحنطور" (عربة تجرها الخيول) وسيلة التنقل لعلية القوم وعلى رأسهم الملك فاروق (1920-1965)، ثم أصبح لاحقا وسيلة للنقل داخل المدن الكبرى، قبل أن تغلب على استخدامه لاحقا أغراض الترفيه والسياحة.

لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعا كبيرا في الاعتماد عليه لمصلحة السيارات وحتى عربات "التوك توك" التي انتشرت كثيرا في المدن المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وزارت الجزيرة نت علي جابر الذي يملك ورشة لتصنيع الحناطير بالإسكندرية -ثاني كبرى مدن مصر- حيث قال إن المدينة لم يعد بها إلا نحو 30 فقط من عربات الحنطور بعد أن كان يوجد بها آلاف العربات.

الجزيرة نت تصحبكم في نظرة سريعة على هذه الصناعة التي تقاوم الاندثار.

المصدر : الجزيرة
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