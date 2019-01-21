لاجئ سوري يطعم موظفي الحكومة بأميركا مجانا

يقدم اللاجئ السوري ياسين طرو، الطعام مجانا لموظفي الحكومة الفدرالية في مطعمه الذي افتتحه بولاية تينيسي الأميركية، نظرا لعدم تقاضيهم مرتباتهم بسبب استمرار أزمة إغلاق الحكومة الفدرالية.

ويكفي للموظف الأميركي إبراز هوية عمله من أجل الحصول على وجبته من المطعم، بينما تناقلت وسائل إعلام أميركية خبر الحملة التي أطلقها اللاجئ السوري تجاه موظفي الحكومة.

واعتبر طرو الحركة التي أطلقها مطعمه أنها "مبادرة حب"، مشيرا إلى أنه بعد اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011 ولجوئه عام 2014 إلى الولايات المتحدة، قابله الناس في ولاية تينيسي وكانوا "إيجابيين معنا وساعدونا، ونحن قررنا أن نرد لهم هذا الجميل".

تجدر الإشارة إلى أن مجلة "ريدرز دايجست" اعتبرت مطعم "فلافل هاوس" الذي يملكه طرو أفضل مكان في أميركا.

يشار إلى أن الإغلاق الحكومي يتواصل منذ 30 يوما بسبب الأزمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على خلفية بناء الجدار مع المكسيك.