مهرجان للفروسية بقطر.. سباق الجمال والأسعار والسرعة

عماد مراد-الدوحة

لكل جواد كبوة، مثل عربي يطلق على عثرات البشر، لكنه بعيدا كل البعد عن صاحبه، فالجواد في بلاد العرب لا يتعرض لأي كبوات نظرا لحب تلك المنطقة من العالم للخيل وجمالها واحتفائها الدائم بكافة الفعاليات التي تظهر فيها الخيل.

ارتبط العرب قديما بخيولهم باعتبارها أداة للحرب ومصدرا لفخر وعزة القبيلة ولكن هذا الارتباط لم يتغير مع مرور السنين الطويلة رغم عدم الحاجة للخيل في مجال الأمن والحماية حاليا، وكأن العربي يرد الجميل لهذا الصديق الذي لازمه وقت الضيق.

أصول الخيول العربية ترجع إلى 4500 سنة وهي واحدة من أقدم سلالات الخيول في العالم، وليس هذا فحسب بل يمكن تمييز الحصان العربي الأصيل الذي بدأت نشأته في صحراء شبه الجزيرة العربية وانتشر بعدها في جميع ربوع العالم برأسه المميز وذيله المرتفع وعيونه اللامعة.

وتعد الخيول العربية الأصيلة الأقوى والأكفأ في سباقات الفروسية حول العالم، ونظرا لمكانتها المرموقة فقد حظيت باهتمام على الصعيد العالمي بإثبات نسبها لغايات التيقن من أصالتها، ومن أكثر الخيول العربية أصالة وشهرة هي: الحصان جودولفين، الحصان بيرلي تورك، والحصان دارلي أرابيان.