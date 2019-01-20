السياحة في قطر.. استهداف 250 مليون سائح بثماني لغات

عماد مراد-الدوحة

مدن تعانق مياه البحر، وصحراء مذهلة، ونهضة عمرانية بناطحات تتسابق نحو السحاب، بتلك الكلمات وصف بيتر بيسوديسكي السائح البولندي قطر بعد أسبوع قضاه في البلاد.

قناعة بيسوديسكي بتطور السياحة في قطر تتماشى مع الخطط التي وضعتها البلاد لتنمية هذا القطاع المهم، باعتباره رافدا رئيسيا في الاقتصاد القومي.

ويروي بيسوديسكي تفاصيل زيارته للدوحة، التي تعد الأولى له، بوصوله عبر ميناء الدوحة الدولي في رحلة بحرية، وجاب قطر خلال فترة إقامته للتعرف على كافة المزارات السياحية في البلاد، ولكن ما لفت انتباهه منذ وصوله إلى الدوحة هو شعبها المضياف، وجوها المعتدل، خاصة في هذا الوقت من العام، فضلا عن تنوعها الثقافي.

خطط بيسوديسكي للسفر إلى قطر بعدما تعرف على الحملة الترويجية العالمية التي أطلقها المجلس الوطني للسياحة القطري تحت شعار "أصالة التجربة"، والتي هدفت إلى تعزيز مكانة قطر كوجهة جذابة ورائدة في تقديم تجارب سياحية؛ فالحملة التي انطلقت في جميع وسائل الإعلام بأوروبا وأميركا وآسيا، بثماني لغات مختلفة، واستهدفت 250 مليون شخص؛ مكنت بيسوديسكي من خوض تلك التجربة التي وصفها بالرائعة.