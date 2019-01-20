"سوراغ" إيران.. التراب لذة للآكلين

الجزيرة نت-خاص

على الساحل الجنوبي لإيران المطل على بحر الخليج، يتحول التراب من مكانه الطبيعي في الهضاب والسهول إلى الصحون على موائد الطعام لذة للآكلين.

وقد ساهم الموقع الجغرافي للساحل الجنوبي لإيران في استقبال ثقافات متعددة كرست عادات وتقاليد من حضارات جاءتها من الشرق والغرب طوال قرون، وهو ما أثّر في تشكيل أسلوب حياة الناس وتقاليدهم هناك.

تجلّى هذا التبادل الثقافي في مطبخ الساحل الجنوبي، إذ ترك التجار الهنود الذين توافدوا إلى تلك المناطق، بصمتهم في البهارات والأطعمة الحارة المنتشرة هناك.

وفي بعض الجزر الإيرانية على غرار جزيرة قشم وهرمز وبعض مدن الساحل مثل بندر عباس وبندر خمير، ينتشر طعام غير مألوف يسمى "سوراغ" مكوّن من التراب الأحمر (كِلَك-Gelak)، تضاف إليه أسماك صغيرة كالسردين وبعض الماء والملح والبصل وقشر الليمون.

ويطهى السوراغ بطرق مختلفة أيضا، فيستخدم كنوع من الصلصة مع الأرز، أو يخلط مع قليل من الزيت ويُقدم مع الخبز والبصل والخضروات وكوب من الشاي.

التراب الأحمر في جزيرة هرمز (الصحافة الإيرانية)

ويتكون التراب الأحمر المستخدم في السوراغ من أتربة خاصة، توجد في جزيرة هرمز المتميزة بتكوينها الجيولوجي وتدرج ألوان ترابها، لذا أُطلق عليها جزيرة "أقلام التلوين" أو "قوس قزح".

وذكرت كتب قديمة أنواعا من الأتربة الصالحة للأكل، حيث نصح الأطباء القدامى بها لأغراض علاجية لكن بنسب قليلة ولمدة وجيزة، بينها أكل الطين الأرمني والطين الخراساني.

أما التراب الأحمر، فهو النوع الوحيد الذي يمكن تناوله لسنوات طويلة دون أن يتسبب بمشاكل صحية. ولم تُجرَ أي دراسات عن فوائد التراب الأحمر أو أضراره، لكن سكان الساحل الجنوبي لإيران كانوا وما زالوا يستخدمونه في أطعمتهم منذ سنوات طويلة، ولم تظهر أي حالة مرضية تثير الشكوك حوله.

أنواع تراب ملونة في جزيرة هرمز (مواقع التواصل)

يقول عيسى رحيمي أحد سكان جزيرة قشم للجزيرة نت "نأكل السوراغ دائما، أخبرني جدي عن استخدام أجدادنا للتراب الأحمر في إعداد الصلصة، وفي مناطقنا تُعتبر صلصة سوراغ أكثر انتشارا مقارنة بصلصة المهياوة".

و"المهياوة" -المشتقة من الكلمتين "ماهي" و"آوة "(آبة) الفارسية، وتعني ماء السمك- هي صلصة مختلفة نوعا ما، تستخدم في جنوب إيران وبعض المناطق في دول الخليج العربي، وتُعد أكثر انتشارا من السوراغ في المدن البعيدة عن جزيرة هرمز.

وتعد المهياوة من الأسماك الصغيرة المجففة يضاف إليها الملح والماء وبعض البهارات، كحبوب الخردل والكزبرة والكمون والشمر والبصل و قشر الليمون الجاف، ثم توضع في فخار مقابل الشمس لمدة شهر تقريبا، ثم تستخدم الصلصة المتبقية بعد التخلص من بقايا شوك السمك وقشر الليمون و البهارات.

تراب ملون على الأرض في جزيرة هرمز (مواقع التواصل)

تستخدم المهياوة أيضا كصلصة لرشها على بعض أنواع الخبز، ومنها "كفلزي، وليتك، وركاك، وتوموشي، وبالتوه"، إضافة إلى البيض أو الجبن المستخدم معها. كما تستخدم أيضا بعد خلطها بالزيت مع الخبز والخضروات والشاي.

وللمهياوة فوائد عدة، فهي تحتوي على الكالسيوم والحديد والفسفور، كما أن زيت السمك الموجود فيها يحتوي على "أوميغا 3" والفيتامينات النافعة للجسم.

وجدت السوراغ والمهياوة طريقها في الجنوب الإيراني، فتماهت مع بيئة المكان ومناخه وأمزجة السكان.

ربما لا سبيل لهذه الأطعمة في باقي المناطق، لكنها ستبقى بالنسبة لسكان الجنوب، أهم الهدايا المرسلة إلى المغتربين في بلاد المهجر.