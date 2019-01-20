"المقهى السيار" مشروع شبابي يتحدى البطالة بالسليمانية

تمكّن شابان جامعيان في مدينة السليمانية بالعراق من التغلب على مشكلة البطالة، من خلال تحويلهما حافلة ملونة إلى مقهى يجذب الشباب والسياح في المدينة.

الحافلة الملونة تقف كل حين على أحد الأرصفة في مدينة السليمانية، خاصة أمام الجامعات والمجمعات التجارية، فينجذب لها الشباب الذين يمضون فيها أوقاتا ممتعة يتبادلون أطراف الحديث معا بينما يرتشفون كوبا من القهوة، تقول الطالبة الجامعية أفول رفيق إن "هذا المشروع جميل ومميز، أنا آتي إلى هنا مع زملائي للاستمتاع بجو لطيف".

فكرة "المقهى السيار" حازت أيضا على إعجاب السائحين وزوار المدينة من مختلف أنحاء البلاد، إذ وجدوا فيها فكرة جميلة خارجة عن المألوف، وبحسب نديم محمود الذي جاء من بغداد لزيارة السليمانية، فإنه وجد المقهى فكرة جميلة ومميزة.

المقهى لم يوفر فرصة العمل لصاحبي الفكرة فقط، بل أصبح مصدر رزق لخمسة من أصدقائهما يعملون على تأمين مستلزمات المقهى من القهوة والماء وغيرها، كما يساعدون في خدمة الزبائن والتنظيف.

أما الكهرباء فتحصل عليها الحافلة من مولدات كل مجمع تجاري تتوقف أمامه.