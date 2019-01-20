 زوج ملكة بريطانيا يتلقى تحذيرا من الشرطة

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زوج ملكة بريطانيا يتلقى تحذيرا من الشرطة

الأمير فيليب شوهد وهو يقود سيارته دون وضع حزام الأمان (غيتي)
الأمير فيليب شوهد وهو يقود سيارته دون وضع حزام الأمان (غيتي)

تلقى الأمير فيليب (97 عاما) زوج ملكة بريطانيا إليزابيث تحذيرا من الشرطة، بعدما التُقطت صور له وهو يقود سيارة دون وضع حزام الأمان، وذلك بعد أيام من تعرضه لحادث أثناء القيادة.

ونشرت صحف صورا لفيليب وهو يقود سيارة لاند روفر -أمس السبت- في ضيعة ساندرينغهام في نورفولك التي يمكث فيها هو والملكة، ولم يظهر في الصور أنه يستخدم حزام الأمان على طريق عام.

وقال متحدث باسم الشرطة "نحن على علم بالصور.. وقد وجهت النصائح المناسبة للسائق، وهذا وفقا لما نقوم به عادة عندما نحصل على صور تظهر هذا النوع من المخالفة".

ونجا الأمير فيليب يوم الثلاثاء من حادث بعدما انقلبت سيارته في أعقاب اصطدامها بعربة أخرى قرب ساندرينغهام.

ولم يصب الأمير بسوء، غير أن سائقة السيارة الأخرى -والتي تبلغ من العمر 28 عاما- أصيبت بجروح في ركبتها، وكُسر معصم امرأة أخرى كانت برفقتها (45 عاما)، وكان معهما رضيع عمره تسعة أشهر. ونقلوا إلى المستشفى وخرجوا منها لاحقا.

وسُئلت متحدثة باسم الأمير فيليب عن حادث السبت، فقالت إن "الأمر بيد شرطة نورفولك".

المصدر : رويترز
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