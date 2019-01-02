عيادة بيطرية متنقلة.. معالجة الحيوانات المنزلية في البصرة

عمار الصالح-البصرة

لم يتمكن أزهر من إكمال وجبة العشاء مع أفراد أسرته في تلك الليلة بعد أن ورده اتصال يطلب حضوره مع زميله بلال لمساعدة قطة تعسرت ولادتها في أحد منازل مدينة البصرة (جنوبي العراق).

علاج الحيوانات

أزهر وبلال طبيبان بيطريان حديثا التخرج لم ينتظرا فرصة التعيين في المؤسسات الحكومية كباقي زملائهما فاتجها إلى تحقيق حلمهما في فتح عيادة بيطرية متخصصة في علاج الحيوانات الأليفة مطلع العام الماضي 2017 ليجدا أن مشروعهما ينال اهتمام المواطنين مع تقديمه الخدمات طوال اليوم.

يقول أزهر الربيعي "تضمن مشروعنا إنشاء عيادة بيطرية متخصصة في علاج الحيوانات الصغيرة التي تشمل القطط والكلاب بشكل خاص وكذلك أنواع الطيور المختلفة، وفي بعض الحالات القليلة نستقبل الحيوانات الكبيرة كالأبقار والأغنام".

الطبيبان أزهر الربيعي وبلال العبيدي في أحد مواقع علاج الحيوانات (الجزيرة)

رؤية إنسانية

ويضيف في حديثه للجزيرة نت "توجهنا لهذا المشروع لكثرة مربي الحيوانات الصغيرة في البصرة مع قلة العيادات البيطرية فأصبحت الحاجة ماسة لفتح عيادة بيطرية، فضلا عن الغرض الإنساني الكبير في هذه المهمة عندما يكون هناك حيوان بحاجة إلى علاج ولا يمكنه النطق أو التعبير عن الألم الذي يعاني منه يأتي دورنا لأجل مساعدته".

ويرى أزهر أن ما يميزهما عن الآخرين هو وجود العيادة المتنقلة التي تضمنها عملهما وتقدم خدماتها خلال الـ24 ساعة في اليوم للحالات الطارئة كالولادة أو الإصابة او في حالات أخرى من خلال زيارة مربي الحيوانات في منازلهم، ولا سيما عندما يكون مربي الحيوان فتاة لا يمكنها القدوم إلى العيادة لبعد المسافة أو في أوقات متأخرة من الليل.

علاج الحيوانات السائبة من القطط والكلاب لتشجيع الناس على التعامل الجيد معها في العيادة البيطرية (الجزيرة)

مبادرات لحماية الحيوان

يذكر زميله بلال العبيدي أن "ضمن المبادرات التي نقوم بها علاج الحيوانات السائبة من القطط والكلاب لتشجيع الناس على التعامل الجيد معها وإنقاذها من الحوادث التي تتعرض لها، فضلا عن تنظيم مسابقات لاختيار أجمل قط وأجمل كلب منزلي، ونقوم بتقديم جوائز لمالكه لتوفير بيئة ملائمة للحيوانات الأليفة في المجتمع".

لكنه يشير إلى أن "مشروعهما واجه في بدايته تحديات عدة، منها نظرة المجتمع لمهنة الطب البيطري والتضييق عليهما في الإجراءات الإدارية الخاصة بعيادتنا وصعوبة استيراد المواد والأجهزة التي نحتاجها من خارج العراق حتى المرور بسلسلة إجراءات حكومية تحتاج إلى فترة طويلة".

مواطنون: وجود العيادة البيطرية في البصرة وفر مشقة الحصول على العلاجات التي كانت موجودة ببغداد (الجزيرة)

مستشفى بيطري

يخطط أزهر وبلال بعدما لمساه من نجاح في عيادتهما الخاصة لإنشاء مستشفى بيطري متكامل مختص في الحيوانات الصغيرة يضم كافة الأقسام الطبية البيطرية والذي يعتقدان أنه "ليس حلم صعب بل مشروع يمكن تحقيقه مع الإصرار والعزيمة والمثابرة على النجاح".

ويقول أحمد رفعت -وهو أحد مربي الحيوانات الأليفة- إن "وجود العيادة البيطرية الخاصة بالحيوانات الصغيرة في البصرة وفر علينا مشقة الحصول على المستلزمات والعلاجات التي كانت موجودة في بغداد".

ويشير أحمد الذي يمتلك "قطة شيرازية" يبلغ سعرها نحو مئتي دولار إلى أنه خسر بعض حيواناته المنزلية في الأعوام السابقة لعدم وجود أطباء مختصين بمعاجلة الحيوانات الأليفة وتركيز اهتمامهم على معالجة الحيوانات الكبيرة والدواجن.

قطة شيرازية يتراوح سعرها بين مئتين وستمئة دولار (الجزيرة)

مؤشر إيجابي

بالمقابل، ترى حوراء أسعد أن وجود عيادات بيطرية متخصصة للحيوانات المنزلية هو مؤشر إيجابي على انفتاح المجتمع، خاصة مع وجود اهتمام على اقتناء وتربية هذه الحيوانات.

وتعتقد أن انفتاح المواطنين في المدينة على الدول الأخرى مع وجود نوع من الانتعاش الاقتصادي ساهم في التوجه نحو تربية الحيوانات المنزلية لدى بعض الأسر البصرية.