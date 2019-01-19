دراسة: حلقة جديدة في تطور القردة الشبيهة بالإنسان

توصل العلماء الأميركيون إلى حلقة مفقودة جديدة بين "القرود والبشر الأوائل"، وتمثل تحولا كبيرا في التطور بين القردة الشبيهة بالإنسان.

فقد اكتشفت الأحفورات الأولى للقردة الجنوبية "أسترالوبيثيكوس سيدبيا" (جنس القرود يعتبر أول من مشى على الأرض بقدمين اثنين قبل 4.2 ملايين سنة) في مالابا بجنوب أفريقيا قبل عشر سنوات، لكن الخبراء كانوا غير متأكدين مما إذا كانت هذه الحفريات أمثلة فريدة أو مجرد أمثلة لأنواع معروفة بالفعل.

والآن بعد مرور عقد من الزمان، أكد الخبراء أن الأحفورات تعود بالفعل إلى جنس شبيه بالبشر فريد ينتمي إلى شجرة القرود الصغيرة المنتصبة -الشبيهة بالبشر- مثل "لوسي" (الاسم الشائع لأحفورة هيكل عظمي يعود لأنثى من نوع أوسترالوبيثيكوس أفارينيسيس عاشت قبل 3.2 ملايين سنة) الذي اكتشف في إثيوبيا عام 1974، وهومو هبيليس أول صانع أداة عاش قبل نحو 2.1 إلى 1.5 مليون سنة مضت.

ومما يثير الاهتمام أن القردة الجنوبية، التي عاشت بين 1.95 و1.78 مليون سنة، كانت لا تزال لديها عظام أذرع مثل القرود، مما يشير إلى أنها أمضت وقتا كبيرا تتأرجح في الأشجار لفترة طويلة، بعد أن كان يعتقد أنها انتقلت إلى الأرض.

كما كانت عظام القدم لديها قصيرة، وهي التي تميز مخلوقا لم يمش مسافات طويلة، والدماغ صغيرة مثل لوسي. ومع ذلك طورت يداها إبهامين طويلين متواجهين، مما يدل على أنها كانت تتمتع ببراعة في استخدام الأدوات، على الرغم من عدم وجود قوة القبضة التي كانت في الإنسان اللاحق.

وكشفت الدراسات التي أجريت على أسنانها أن نظامها الغذائي كان أكثر تنوعا وشبها بالإنسان.

وخلصت الدراسات إلى أن أسترالوبيثيكوس سيدبيا تمثل "تحولا كبيرا" في التطور، وهي فصيلة انتقالية بين الأسترالوبيثسينات الأكثر شبها بالقرود والهومو هابيلس (من جنس الإنسانيات الحاذق) الشبيه بالإنسان. ونشرت النتائج في طبعة خاصة من مجلة علم الإنسان القديم.