سخرية من ترامب في شكل هدية للمسافرين إلى المكسيك

يقدم تطبيق السفر "تي آر في أل" (TRVL) كرات تخفيف الضغط على شكل رأس الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمسافرين المتوجهين إلى المكسيك.

والكرة الإسفنجية التي على شكل رأس ترامب تهدف إلى تخفيف التوتر عن المسافرين للمكسيك، وتشجيعهم على السفر رغم المواقف السيئة التي يتبناها الرئيس الأميركي تجاه المكسيك.

وستوزع الشركة ألف كرة على المسافرين للمكسيك عبر موقع أو تطبيق الشركة.

وتطبيق "تي آر في أل" هو تطبيق لحجز الرحلات والسفر أطلق عام 2017، ويسمح لأي شخص بالعمل كوكيل سفريات، حيث يمكن للسكان المحليين في الدول عن طريق التطبيق وضع نصائحهم للزوار، وتلقي عمولة مقابل الزوار الذين يستطيعون إقناعهم بالسفر لدولهم.

وقال مؤسس الشركة والمدير التنفيذي جوشيم ويجناندز إن هذه البادرة اعتراض من الشركة على التحركات السياسية للرئيس ترامب، وبالتحديد أزمة الحدود المكسيكية، التي يشعر بأنها تتعارض مع قيم شركته وهدفها لتعزيز الوحدة بين الدول المختلفة.

ويرى ويجناندز أن التعرف على الثقافات الأخرى، والمعتقدات الأخرى، والطرق الأخرى؛ يجعل الناس أكثر انفتاحًا، وأكثر تواضعاً، ففي كل ركن من أركان العالم يضحك الناس على النكات نفسها، ويعتنون بأطفالهم.

ويضيف أن العالم ليس مكانًا مخيفًا كما يحاول أن يصوره ترامب، إنه يضع مثالًا سيئًا لأطفالي.