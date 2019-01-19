 شاهد.. اللعب مع القرش الأبيض

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شاهد.. اللعب مع القرش الأبيض

صادف عالمان أميركيان أثناء غوصهما في جولة تصوير تحت الماء سمكة قرش أبيض ضخمة قبالة شواطئ هاواي، ونشرا صورا ومقاطع فيديو لهذا اللقاء الفريد ليوضحا أن القرش الأبيض ليس وحشا طائشا كما يشاع عنه.

ويرجح أن تكون سمكة القرش التي يبلغ طولها نحو ستة أمتار من نوع "ديب بلو"، ويعتقد أنها أكبر قرش من هذا النوع تم رصده حتى الآن.

ويسعى عالما الأحياء المائية الأميركيان اللذان قابلا القرش إلى استصدار قانون يحظر قتل أسماك القرش قبالة شواطئ هاواي لحماية هذا النوع من الأسماك التي يُـباد عدد كبير منها كل عام.

المصدر : الجزيرة
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