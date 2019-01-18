عاصفة تتسبب في نفوق أربعة أشبال بغزة

قال مالك حديقة حيوانات في غزة اليوم الجمعة إن أربعة أشبال نفقت بسبب البرد القارس في الحديقة، بعد أن أطاحت الرياح بألواح بلاستيكية كانت تحمي قفصها خلال عاصفة شتوية.

وأضاف فتحي جمعة أنه عثر على شبلين نافقين أمس الخميس بعد يوم واحد من ولادتهما، في حين كان الاثنان الآخران يعانيان من صعوبات في التنفس ولم تفلح جهود إنقاذهما بمدفأة كهربائية.

وقال جمعة إن الحيوانات الأخرى في حديقة الحيوان الخاصة في جنوب قطاع غزة نجت من العاصفة، بينها الأسد واللبؤة وثلاثة من أشبالهما أعمارها 14 شهرا.