رادار جديد يستطيع منع الطائرات المسيرة من تعطيل المطارات

أعلن خبراء إيروسبيس في أوروبا أن مطارات بريطانيا سيكون بإمكانها رصد واكتشاف فوري للطائرات المسيرة باستخدام رادار جديد، وقالوا إن هذه التقنية مثبتة بالفعل في مطارات دول أخرى لكن ليس في المملكة المتحدة.

ويتلخص حل الخبراء في تركيب "رادار مجسم" رقمي يوفر رؤية ثلاثية الأبعاد لكامل المجال حول المطار ويمكنه تمييز الطائرات المسيرة بطيئة الحركة عن الأجسام الطائرة الأخرى مثل الطيور والطائرات.

ويتميز الرادار المجسم الجديد بأنه يسمح بتحليل المجال الجوي رقميا وله خاصية التقريب والنظر إلى أي شيء منظور.

والمطور الرئيسي للرادار هو أفيليانت، وهي شركة بريطانية مقرها في كامبريدج، تابعة لمجموعة إيروسبيس الفرنسية تاليس.

وتقوم طريقة عمل الرادار المجسم بإضاءة السماء بأكملها بما يشبه تشغيل الأضواء في غرفة بدلا من البحث بكشاف يدوي.

وقال المهندسون إن التحديد الدقيق لنوع وحجم وسرعة أي طائرات مسيرة يجري رصدها من شأنه أن يمكن سلطات المطار من تقييم أي خطر على الطائرات وتقليل إغلاقات المطار إلى الحد الأدنى المطلوب للأمان.

وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن إطلاق النار على أي طائرة مسيرة لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يسبب أضرارا جانبية من رصاصة طائشة أو حطام. وهنا يأتي دور الرادار الجديد في أنه يعطل اتصالاتها اللاسلكية أو أجهزة استقبال نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي أس) ويمنع الطائرة المسيرة أيضا من التدخل في حركة المرور الجوية القانونية.