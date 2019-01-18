"اليوم الكندي" بالمغرب.. جسور الهجرة والدراسة بين أفريقيا وكندا

فؤاد الفلوس-الرباط

ويواكب الطلاب في مستويي الماجستير والدكتوراه مشاريع لها علاقة بالأمن الغذائي بدرجة أولى والأمن المائي في كل الدول الأفريقية، كما ستستقبل كندا خلال الأعوام من 2019 إلى 2022 مليون مهاجر تمنح لهم الجنسية الكندية.

ودعت كاتبة (وزيرة) الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب نزهة الوافي إلى ضرورة انخراط بلدان جنوب الصحراء في الاستفادة من الممارسات الفلاحية الفعالة وتحسين الإنتاج الغذائي، إضافة إلى تحسين نجاعة السقي لمواجهة إشكاليات ندرة المياه، مما يمكن القارة الأفريقية من المضي قدما في تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف مع التغير المناخي التي أطلقت سنة 2015.

نزهة الوافي كاتبة (وزيرة) الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في المغرب (الجزيرة)

تعاون وتحديات

وذكرت الوافي أن القارة الأفريقية هي الأولى في المحك اليوم، وتحتاج إلى أجوبة عملية لمواجهة الآثار التي تمس الأمن الزراعي والأمن الفلاحي على اعتبار أن القارة الأفريقية حاضنة لمنظومة فلاحية زراعية منذ قرون، وعدم التدخل السريع من أجل الحد من هذا النزيف المتعلق بتدهور التربة والتصحر وندرة المياه ستكون له آثار وخيمة مرتبطة بالأمن والاستقرار، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الثلاثي بين المغرب وكندا وأفريقيا لمواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي والأمن الغذائي.