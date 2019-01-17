فشلوا في تحقيق الأهداف السنوية.. شركة تجبر موظفيها على الزحف في الشارع

أجبرت شركة صينية مجموعة من موظفيها على الزحف في الشارع. ووفقا لتقارير محلية، أُمر عمال من شركة في "تنغزو" على الزحف على الأرض وسط شارع مزدحم بحركة المرور ظهر الأربعاء.

وراقب المارة هؤلاء الموظفين وهم يشقون طريقهم ببطء وسط السيارات على طريق رئيسي مزدحم.

ووفقا لموقع "بي تايم"، كان جميع الموظفين الذين شاركوا في الزحف من النساء العاملات في شركة تبيع منتجات التجميل.

وتشير التقارير إلى أن الشرطة حضرت بعد إبلاغها بالحادث، وأمرت المشرف بوضع حد للعقاب وحذرته شفهيا.

وتم نشر مقاطع فيديو للحادثة على موقع "ويبو" الصيني الشهير، وهو ما ترك المشاهدين مذهولين. وعلق أحد الأشخاص قائلا إن "الموظفين هم بشر أيضا.. لا يستحقون مثل هذه العقوبة غير المحترمة، فهذا يعني أن رئيسهم ليس شخصًا معقولا".

وأضاف آخر "إنه نفس الشيء بالنسبة لهؤلاء الموظفين أيضا.. كيف لا يزالون يعملون في مثل هذه الشركة؟"، وقال آخر "يبدو أن الشركة المعنية أمرت بوقف العمل وتنفيذ تمارين التأمل الذاتي".

وفي قانون الأعمال الصيني يُمنع على الشركات إذلال موظفيها، وفي حال حدوث ذلك قد يتم إجبار الشركة على دفع تعويضات للعامل.